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Tarifaço Secom: Novas tarifas dos EUA buscam pressionar Brasil; país vai seguir buscando saída negociada A Secom também destacou que a decisão americana ocorre durante o processo de negociação sobre as tarifas da Seção 301, e que o governo brasileiro expressa "indignação" com o novo movimento de Washington

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) disse em nota divulgada nesta quarta-feira (25) que a decisão dos Estados Unidos de propor tarifas de 10% sobre aviões brasileiros e o açúcar é uma "ação inaceitável" e busca pressionar o Brasil para alterar medidas regulatórias, como o Pix.

"Fica evidente que a nova recomendação é feita como o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos PIX, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hoje", declara a nota da Secom.

A Secom também destacou que a decisão americana ocorre durante o processo de negociação sobre as tarifas da Seção 301, e que o governo brasileiro expressa "indignação" com o novo movimento de Washington.

"O governo brasileiro expressa indignação com a decisão do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos de recomendar a imposição de novas tarifas para a importação de aeronaves e açúcar. Há mais de um ano estamos atuando de boa-fé em negociações relativas à Seção 301 da Lei de Comércio de 1974", declarou a nota.

Classificando como "ameaça" a proposta de novas tarifas, a Secom disse que o governo não vai ceder às pressões e irá procurar uma saída negociada.

"O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros", diz a nota.

Segundo o governo, o Brasil fez repetidas cobranças para um acordo bilateral que pudesse sanar os conflitos comerciais, mas os Estados Unidos não enviaram os termos de um possível consenso

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