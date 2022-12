Secretaria de Administração do Paulista prorroga recadastramento dos servidores

A- A+

A Secretaria de Administração do Paulista prorrogou o recadastramento anual dos servidores efetivos, comissionados, contratados e pensionistas que recebem o salário ou o benefício pela Prefeitura. Os quase mil retardatários terão agora o prazo de 3 a 31/01/2023 para realizar o procedimento. As pessoas que não atenderem o chamamento terão os vencimentos bloqueados. O período anterior foi de 13/07 a 23/12.

O recadastramento é obrigatório, inclusive para os servidores que fizeram portabilidade. O processo deverá ser feito por meio do Bradesco, na agência localizada no prédio da Prefeitura, na Praça Agamenon Magalhães, s/n, ou na unidade central, na Rua Francisco Santiago da Costa, ambas no Centro.

Para isso, é necessário que os funcionários procurem o banco, munidos da documentação exigida pela instrução normativa divulgada entre todas as secretarias municipais de gestão.

O trabalhador terá de apresentar RG civil ou militar; CPF; comprovante de residência emitido há três meses, no máximo, no nome do servidor ou de alguém com quem resida para efetuar o recadastramento.

Para o procurador do servidor, será necessário levar: RG civil ou militar do servidor; CPF do servidor, comprovante de residência emitido há três meses, no máximo, no nome do servidor ou de alguém com quem resida; RG civil ou militar do procurador; CPF do procurador; comprovante de residência emitido há três meses, no máximo, no nome do procurador ou de alguém com quem resida; procuração pública com poderes para representar o servidor perante a Secretaria de Administração do Município de Paulista, com validade de até seis meses.

Para o curador do servidor, é preciso apresentar RG civil ou militar do servidor; CPF do servidor; comprovante de residência emitido há três meses, no máximo, no nome do servidor ou de alguém com quem resida, RG civil ou militar do curador; CPF do curador; comprovante de residência emitido há três meses, no máximo, no nome do curador ou de alguém com quem resida; Certidão ou Termo de Compromisso de curador.

Para qualquer dúvida o servidor pode acessar o site da prefeitura ou entrar em contato com o Setor de Registro da Secretaria de Administração por meio do telefone (81) 99858-0659.

Veja também

Indústria automotiva Tecnologia como marca da Stellantis em Goiana; conheça as inovações na planta pernambucana