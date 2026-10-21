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AUTOMÓVEIS Secretaria de Administração realiza leilão de automóveis e motocicletas nesta sexta-feira (30) 10º Leilão de Bens Móveis será virtual, com início às 9h30 e lances iniciais a partir de R$ 2 mil

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD), leiloará automóveis e motocicletas no 10º Leilão de Bens Móveis, que vai ser realizado virtualmente nesta sexta-feira (30), às 9h30. Os lances iniciais serão a partir de R$ 2 mil.

Além dos automóveis e motocicletas, também serão leiloados caminhões a partir de R$ 5.300, sucatas de eletrônicos e de materiais inservíveis diversos, constituindo 89 lotes. A expectativa de arrecadação é de, no mínimo, R$ 237 mil.

Os lotes estarão disponíveis para visitação durante os dias 28 e 29 de outubro, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, nos locais indicados no edital. Para participar, os interessados deverão realizar o cadastro prévio no site do leiloeiro.

Pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza poderão ofertar lances online para veículos recuperáveis. Em relação às sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível, a participação é restrita aos Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata (CDV), registrados operacionais ou credenciados pelo Detran/PE.

Além disso, também podem ofertar lances para sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível as empresas de outras Unidades da Federação que tenham como atividade a desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos, entre outras condições que podem ser conferidas no edital, disponível no site.

*Com informações da assessoria de imprensa

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