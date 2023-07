Secretaria de Administração de Pernambuco realiza leilão de bens; confira lotes

A- A+

A Secretaria de Administração do Governo de Pernambuco realizará o 2º Leilão de Bens Móveis na próxima sexta feira (21), a partir das 09h30. O leilão contará com 70 lotes pertencentes à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), que incluem carros, motocicletas de diversas marcas e sucatas de veículos. A expectativa é arrecadar, no mínimo, R$ 63.600 mil.

O leilão será realizado de forma online por meio da página eletrônica do leiloeiro. Podem participar e ofertar lances pessoas físicas acima de 18 anos, portando CPF e RG (ou documentos equivalentes), assim como pessoas jurídicas inscritas no CNPJ, poderão participar e fazer lances. Os representantes das pessoas jurídicas deverão apresentar procuração e os documentos necessários para participar do certame.

Os arrematantes deverão acessar o site e realizar o seu cadastro, no prazo de 72 horas antes da realização do leilão, clicando no banner demonstrativo da SAD, aceitando todas as regras contidas no Termo de Uso e Condições Gerais para Participação de Leilões Online.

No site da SAD, assim como na página eletrônica do leiloeiro (www.lancecertoleiloes.com.br), é possível acessar o edital completo do leilão com todas as normas do processo. Para vistoriar os bens que compõem os lotes, os interessados poderão ir à sede da Adagro, localizada na avenida Caxangá, n° 2200, no bairro do Cordeiro. O horário de visitação será das 09h às 12h e das 14h às 16h, nos dias 19 e 20 de julho.

As informações sobre o edital com todas as informações sobre o leilão estão disponíveis no site.

Veja também

TECNOLOGIA E GAMES LG celebra 10 anos de OLED; veja as TV que devem chegar ao Brasil