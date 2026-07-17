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Brasil Secretária de Agricultura dos EUA defende tarifaço: 'dias de injustiça estão no fim' Para Brooke Rollins, governo brasileiro colocou durante anos os produtores e agricultores americanos em desvantagem, citando práticas comerciais desleais e desmatamento ilegal

Depois do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, comentar sobre a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, afirmando que o país não negociou de boa-fé e que o presidente Lula colocou seu ego acima da realização de um acordo, mais um integrante do governo Trump saiu em defesa da medida.

Em um post na rede social X, a secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, disse que o Brasil colocou, durante anos, os produtores e agricultores americanos em desvantagem, citando práticas comerciais desleais e o desmatamento ilegal.



Rollins agradeceu ao governo americano e ao escritório do Representante Comercial dos EUA por "tomarem medidas para responsabilizar o Brasil e defender os agricultores dos Estados Unidos".

Segundo ela, os dias de "injustiça estão chegando ao fim", referindo-se à "tarifa injusta" de 18% imposta pelo Brasil sobre o etanol americano, o que "reduziu as exportações de etanol dos EUA para o Brasil em mais de 87% desde 2018".

"O etanol americano está tendo seu melhor ano até agora e, sob o presidente Trump, estamos lutando para abrir mercados, garantir condições justas de concorrência e colocar os agricultores e produtores americanos em PRIMEIRO LUGAR", afirmou.

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