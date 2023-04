A- A+

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) lançou, nesta quarta-feira (26), o edital Pernambucanas Inovadoras, voltado a projetos de inovação desenvolvidos por mulheres.

Além disso, também foi anunciado o Ideathon Mulheridades - destinado a suprir demandas de mulheres em várias áreas.

Com inscrições abertas no site da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), o edital terá um aporte de R$ 1 milhão e vai selecionar até dez projetos com soluções inovadoras.

O recurso é dividido em duas faixas: a primeira direciona R$ 100 mil para cientistas que querem transformar sua pesquisa em startup, enquanto a segunda vai investir em pesquisadoras que querem transformar suas ideias em um produto e licenciá-lo.

O edital está disponível no site da Facepe https://www.facepe.br/ . As inscrições ficam abertas até 30 de junho de 2023.

Já o Ideathon Mulheridades, que é coordenado pela Usina Pernambucana de Inovação e o Armazém da Criatividade de Caruaru, vai mapear os desafios enfrentados pelas mulheres e lançar um edital de inovação aberta, onde as startups vencedoras irão receber uma jornada empreendedora no Armazém da Criatividade de Caruaru e um aporte de R$ 15 mil.

“A jornada vai desde formação básica com empreendedorismo, negócio, marketing e etc até uma ajuda para conseguir a primeira venda através de um evento de demonstração das tecnologias”, explica o diretor de Inovação da Secti/PE, Hugo Medeiros.

O Ideathon está na fase de coletar os problemas e, para isso, a Secti/PE disponibiliza um questionário que vai reunir informações sobre os desafios enfrentados pelas mulheres pernambucanas na sociedade.

Os interessados em colaborar neste processo, podem acessar o questionário aqui.

“A previsão é de que em um mês, a gente lance o edital de inovação aberta que vai permitir que qualquer pessoa maior de 18 anos possa submeter seus projetos empreendedores”, ressalta o diretor.

Veja também

Economia OCDE apoia retomada de voto de qualidade do governo no Carf