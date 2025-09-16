A- A+

Agro Porto de Suape e Secretaria de Desenvolvimento Agrário firmam Pacto pelo Agro em Pernambuco O secretário de Desenvolvimento Agrário, Cícero Moraes, e o diretor-presidente da estatal portuária, Armando Monteiro Bisneto, criam força-tarefa para ampliar as operações do setor agropecuário no atracadouro

Pernambuco vive um novo momento na relação entre o campo e a logística portuária. Pela primeira vez, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA-PE) e o Porto de Suape se unem em um esforço conjunto para fortalecer o escoamento da produção agrícola, pecuária e pesqueira do estado.

O movimento, batizado de Pacto pelo Agro, marca a criação de um comitê permanente de trabalho voltado a destravar gargalos e ampliar as operações pelo complexo industrial portuário.

O lançamento ocorreu na sede da secretaria e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA), Cícero Moraes, e do diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, além de alguns integrantes da equipe.

A iniciativa representa um gesto importante para o desenvolvimento do Estado e marca a primeira integração formal entre o Porto de Suape e o setor do agronegócio. A força-tarefa está sendo criada para estruturar ações que consolidem Pernambuco como polo exportador de frutas, carnes e outros produtos do segmento.

O grupo também vai discutir permanentemente alternativas logísticas para tornar Suape mais competitivo, para atender às demandas do setor, inclusive na importação de insumos, como grãos e fertilizantes. A proposta, segundo os articuladores, sinaliza a disposição do governo e de Suape em garantir o protagonismo do agro pernambucano no cenário nacional e internacional.

“Hoje, representando o Governo de Pernambuco, sob a orientação da governadora Raquel Lyra, estamos dando o pontapé de um movimento permanente, que vai gerar impacto para o desenvolvimento do nosso Estado. Um gesto que sinaliza a disposição do governo em destravar o que precisa ser destravado. Vamos trazer todos à mesa de discussões para que possamos implementar um plano concreto de ação com produtores, técnicos, exportadores e a diretoria de Suape, e, assim, garantir que Pernambuco assuma o protagonismo do agronegócio também no cenário internacional”, afirma Cícero Moraes.

Porto de Suape e Secretaria de Desenvolvimento Agrário firmam Pacto pelo Agro em Pernambuco | Foto: Alê Nogueira/Divulgação

Segundo o diretor-presidente da estatal portuária, Armando Monteiro Bisneto, o Pacto pelo Agro vai ganhar reforço estratégico com a chegada do APM Terminals Suape, terminal privado de contêineres e de carga geral que começará a operar no segundo semestre de 2026, com investimentos de R$ 1,6 bilhão.

“O equipamento será o primeiro 100% elétrico da América Latina, trazendo tecnologia de ponta e foco em sustentabilidade, o que deve ampliar a competitividade do complexo portuário no país e no mundo”, enfatiza o gestor.

Expansão

De acordo com Armando Bisneto, o novo terminal deverá absorver cerca de 35% da movimentação atual do porto, criando um ambiente de maior concorrência e equilíbrio de preços.

“A expectativa é que o terminal da APM represente uma mudança estrutural no ambiente logístico de Pernambuco. Além de abrir espaço para novos investimentos e atrair mais operadores, deverá ampliar a eficiência no escoamento da produção agrícola e industrial, fortalecendo a posição de Suape como um dos principais hubs portuários do país”, acrescenta.

Além do projeto da APM Terminal, o Porto de Suape está recebendo investimentos de peso em infraestrutura, a exemplo da construção dos Cais 6 e 7, com investimentos da ordem de R$ 600 milhões, e da instalação do Terminal de Granéis Sólidos, que poderá movimentar cerca de 770 mil toneladas de mercadorias diversas por ano. Suape também é hoje um importante terminal de exportação de carne bovina. A Masterboi exporta 90% de sua produção para cerca de 20 países via o complexo portuário.

