Pagamento Secretaria de Educação do Estado anuncia pagamento do Bônus de Desempenho Educacional Plataforma para consulta dos valores ofertados fica disponível a partir desta quinta-feira (9)

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) anunciou, nesta quinta-feira (9), o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2025. Os profissionais da educação poderão, através de uma plataforma, consultar os valores a serem recebidos.



Serão contemplados mais de 36 mil vínculos que desempenharam funções nos processos educacionais e alcançaram as metas, tanto nas unidades escolares elegíveis ao benefício, como nas Gerências Regionais de Educação (GREs) e na sede da Secretaria de Educação, no ano de 2024. Este ano, o valor total a ser pago é superior a R$ 207 milhões, variando entre R$ 240,72 e R$ 11.268, 20.



O acesso à plataforma é realizado a partir da inserção da matrícula, CPF e data de nascimento. Os beneficiários podem entrar em contato pelo endereço eletrônico [email protected] para tirar dúvidas. As contestações podem ser feitas até o dia 13.

Receberão o bônus os profissionais da educação que atuaram nas escolas que possuem matrículas nas etapas de ensino examinadas pelas avaliações externas (Ideb e Idepe), ou seja, 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuem pelos menos seis meses de efetivo exercício no ano de 2024 em unidade escolar elegível, Gerência Regional de Educação (GRE) ou na sede da Secretaria de Educação.



“Este reconhecimento é fundamental para valorizar e motivar nossos profissionais da educação. Ao reconhecer o esforço e o compromisso de cada um, incentivamos a busca contínua pela excelência e o aprimoramento da nossa educação. É um investimento nos nossos educadores e, consequentemente, no futuro dos nossos estudantes. Assim, conseguimos seguir avançando na qualidade da educação do nosso estado ”, disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.



*Com informações da assessoria

