TURISMO Secretaria de Turismo e Lazer do Recife articula voo entre capital pernambucana e a cidade do Porto Seguindo prioridades definidas pelo prefeito João Campos, de conectar o Recife ao Brasil e ao mundo, o secretário Antonio Coelho se reuniu com o prefeito do Porto, Rui Moreira, nesta segunda (13), para consolidar a conexão entre as duas cidades

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, deu um importante passo rumo a garantir à capital pernambucana um voo direto para a cidade do Porto, em Portugal. Para dar andamento à articulação, o secretário Antonio Coelho reuniu-se, em terras portuguesas, com o prefeito do Porto, Rui Moreira. Também marcaram presença o deputado federal Felipe Carreras e membros da companhia aérea Azul, empresa que deverá ser a responsável por conectar as duas cidades. Os ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, bem como da Embratur, destacaram representantes de suas equipes para participar da reunião.

Animado com o encontro, o secretário Antonio Coelho frisou a importância desse movimento realizado pela Prefeitura do Recife com o apoio do governo federal. O gestor destacou, por sua vez, a autonomia e o protagonismo da Prefeitura do Recife nesse movimento de integrar a capital a outros destinos nacionais e internacionais, buscando oferecer um melhor serviço à população, ao passo que fortalece toda a cadeia produtiva abraçada pelo turismo.

“Estamos perseguindo uma das prioridades definidas pelo prefeito João Campos, a de conectar o Recife com cidades brasileiras e de todo o mundo. O voo Recife-Porto faz parte de um compromisso assim como vai contribuir para o estreitamento dos laços cultural e histórico entre as duas cidades”, assinalou o secretário.

Para além do fomento do turismo, essa ligação direta é uma porta aberta e um convite ao incentivo e ao impulsionamento de conexões e relacionamentos também do ponto de vista econômico.

O deputado Felipe Carreras destacou a relevância dessa parceria turística entre as cidades. “Recife e Porto trabalham para estreitar relações turísticas, e termos de cooperação estão sendo planejados para isso. O Porto, enquanto destino turístico internacional, tem se destacado nos últimos anos. E o Recife, dentro do seu planejamento estratégico de se conectar a destinos internacionais, será parceira de uma cidade importante e estratégica, inclusive, sendo Hub para a Europa”, enfatizou o parlamentar.

O Recife possui, atualmente, um voo diário para Lisboa, via empresa TAP. No momento, todavia, nenhuma companhia aérea oferece voos diretos entre o aeroporto do Recife e o de Porto. A maioria das rotas tem uma ou mais escalas, com histórico de conexão através da capital portuguesa, cujo terminal aeroportuário está sobrecarregado. “Portanto, a rota Recife-Porto poderá oferecer maior conforto aos turistas recifenses e brasileiros”, defendeu o secretário Antonio Coelho.

