A- A+

Convocação Secretaria Estadual de Saúde convoca novos profissionais aprovados em concurso Ao todo, estão sendo chamados mais de 2 mil profissionais

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou uma lista de convocação de novos profissionais aprovados em concurso público. A lista, publicada nesta quinta-feira (9), é regida pela Portaria Conjunta SAD/SES nº 119, de 10 de agosto de 2024. Ao todo, são chamados 2.328 profissionais de nível técnico, que reforçarão a rede hospitalar estadual da I e V GERES.



Foram chamados 2.311 Técnicos de Enfermagem e 17 Técnicos de Laboratório. Os convocados receberão, no dia 10, uma notificação por meio do e-mail informado na inscrição, onde estará disponível o link de acesso ao formulário eletrônico para envio da documentação, com as instruções sobre os documentos a serem enviados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o processo de lotação levará em conta os critérios de conveniência e necessidade da rede hospitalar estadual. Ainda segundo a pasta, os convocados também serão informados por e-mail, até o dia 14 de novembro, sobre a unidade em que deverão comparecer para início das atividades.



Cronograma da convocação:

Envio da documentação: 13/10 a 17/10/2025

Envio de pendências: 20 a 24/10/2025

Análise dos documentos: 27 a 31/10/2025

Comunicação da lotação (via e-mail): até 14/11/2025



A Secretaria também disponibilizou telefones para esclarecimentos. Os candidatos podem entrar em contato através dos números (81) 3184-0329 e 3184-0044.



Veja também