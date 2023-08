A- A+

Receita Federal Secretário da Receita defende em vídeo taxação de fundos no exterior e depois apaga Robinson Barreirinhas provocou mal-estar entre deputados, no momento em que governo negociação votação da MP dos fundos offshores

O Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, apagou um vídeo nas redes sociais no qual defendia a taxação dos chamados fundos offshores (contas no exterior).

No vídeo, ele dizia que a proposta era para taxar quem ganha "bilhões de reais" fora do país.

- O que nós estamos propondo é para que gente que ganha bilhões de reais no exterior comece a pagar impostos de renda, como você - afirmou.

Segundo ele, a medida era importante para o país começar a tributar rendimentos em paraísos fiscais e importante para o governo conseguir adotar medidas de apoio à população mais pobre, como o aumento do salário mínimo.

- No início deste ano, o presidente Lula aumentou o salário mínimo, em valores reais, e também aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640, algo que não acontecia desde 2015. Para compensar isso, propôs que 0,04% dos brasileiros, muito pouca gente, que tem milhões de reais no exterior, que passem a pagar IR.

Ele também disse que a medida não pode ser vista como aumento de carga tributária.

- Isso não é aumento da carga tributária. Você trabalhador já paga até 27,5% do salário. Quando sobra um dinheirinho já paga 15% de IR, o chamado come-cotas - disse.

O vídeo foi apago após gerar mal estar entre deputados. O governo ainda negocia com o Congresso a votação da Medida Provisória que prevê a taxação desses fundos, como forma de compensar o aumento da isenção da tabela do Imposto de Renda.

