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FINANCIAMENTO Secretário Danilo Cabral articula com BNB parcerias com foco no empreendedorismo O encontro buscou traçar estratégias para ampliar a aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)

O Secretário Nacional de Inclusão Socioprodutiva, Artesanato e Microempreendedor Individual, Danilo Cabral, se reuniu, na terça-feira (8), com o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara. O objetivo do encontro foi traçar estratégias para aumentar a efetividade na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Para Danilo Cabral, é fundamental estreitar a interlocução do Ministério do Empreendedorismo (MEMP) com a instituição financeira, que disponibilizará R$ 60,9 bilhões do FNE, em 2027, para financiar projetos produtivos, em especial na região Nordeste. O volume de recursos superará em 15,9% a programação de 2026.

“O Nordeste é um dos maiores polos de economia criativa e empreendedora do país, e o FNE é uma ferramenta crucial de fomento. Por isso, é essencial que esses recursos cheguem a quem mais precisa, que são os pequenos e microempresários”, ressaltou o Secretário.

A região concentra, atualmente, mais de 4 milhões de registros econômicos, entre Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs), Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e artesãos. Desses, 2,7 milhões (ou 65,9%) são MEIs. A previsão é que 62% do orçamento total do FNE, o equivalente a R$ 37,8 bilhões, sejam destinados a portes prioritários, com foco em micro e pequenas empresas e beneficiários do microcrédito produtivo.

“Para o Nordeste, essa injeção de recursos impulsiona a geração de emprego e renda, a modernização da produção e a expansão de cadeias produtivas, criando a infraestrutura necessária para atrair novos investimentos”, pontuou Cabral.

Os gestores também discutiram a adesão do BNB, no mês passado, ao Programa Contrata + Brasil, plataforma do Governo Federal que facilita a contratação de MEIs. Com a assinatura do termo, cerca de 300 agências da instituição financeira passarão a ofertar serviços diretos aos microempreendedores na ponta.

*Com informações da assessoria de imprensa

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