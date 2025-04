Secretário de Tebet responsável por avaliação de gastos pede para deixar o governo

A- A+

O secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento, Sérgio Firpo, decidiu deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Firpo é o secretário responsável por conduzir as análises de avaliação de políticas públicas, uma bandeira da ministra Simone Tebet. Ele sairá do cargo na semana que vem.

O secretário conduziu uma série de análises em relação a temas como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). A maior parte das propostas dele, porém, não foram incorporadas no projeto do governo com corte de gastos no ano passado.

Em entrevista no ano passado, ele disse que a revisão de gastos significa “identificar oportunidades de redução ou realocação de recursos a partir da correção de falhas no desenho e na implementação de políticas públicas”.

