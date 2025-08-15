Secretário defende Transnordestina como projeto estratégico para Pernambuco

A- A+

A importância da Ferrovia Transnordestina para a economia pernambucana foi o foco da fala do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, durante a terceira edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, realizada nesta sexta-feira (15), no Centro Tecnológico do Araripe, em Araripina. O evento reuniu empresários, prefeitos, técnicos e representantes de órgãos públicos para discutir os impactos logísticos e econômicos do ramal Salgueiro–Suape.

Cavalcanti afirmou que a Transnordestina “foi pensada para ser um projeto estratégico de país” e que seu papel vai muito além de transportar a carga que já existe. “Ela vai induzir o desenvolvimento de novas cargas, vai mudar a realidade de economias que hoje estão limitadas pelo frete rodoviário. Araripina é o exemplo maior disso”, disse. Segundo estudo realizado pelo governo estadual e a Federação das Indústrias, o volume produzido no município “pode multiplicar por dez se a gente eliminar o custo do frete rodoviário e disponibilizar o frete ferroviário”.

O secretário apontou que a ferrovia será decisiva para reduzir a concorrência internacional em setores como o gesso. “Essa história da gente sofrer com a competição dos dias que vêm da Espanha para o Brasil acaba quando a gente tiver a ferrovia funcionando e chegando no Porto de Suape. Essa é a luta de todos os pernambucanos.”

Cavalcanti também defendeu união política em torno do tema. “É um tema que alinha todos os pernambucanos em prol do mesmo propósito. Não tem nenhuma luta que a gente tenha empreendido enquanto povo unido que a gente não tenha vencido. Pernambuco tem uma tradição revolucionária, de liderar processos fundamentais do nosso país, e a gente não abre mão de exercer essa liderança.”

O secretário disse ainda que o governo não medirá esforços para concluir o projeto.

“A gente não discute o que é bom ou ruim para Pernambuco. A gente impõe aquilo que é a decisão do nosso povo de construir um futuro próprio. Foi assim no Porto de Suape, foi assim no Porto Digital, foi assim no polo médico e será assim na ferrovia. Pernambuco não abre mão de ligar do litoral ao sertão com o trem.”

Durante o encontro, Cavalcanti agradeceu o apoio dos prefeitos e empresários da região e anunciou que o governo estadual está trabalhando para destravar outros investimentos logísticos e de infraestrutura no Sertão do Araripe. “O mais importante é que a gente lembre, dia a dia, que a luta é para construir resultados com o melhor de vida para todos, não deixar ninguém para trás e cuidar do nosso povo”, afirmou.

