COMÉRCIO Secretário do Tesouro do EUA diz que "cabe à China reduzir a escalada" na guerra comercial Bessent acrescentou que "muitos países" apresentaram "propostas muito boas" sobre comércio

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que "todos os aspectos" do governo americano estão em contato com a China, mas que cabe a Pequim dar o primeiro passo para diminuir a disputa tarifária com os EUA devido ao desequilíbrio comercial entre as duas nações e alcançar um acordo.

— Vamos ver onde isso vai dar — disse Bessent em uma entrevista ao programa “Squawk Box”, da CNBC. —Como eu disse repetidamente, acredito que cabe à China diminuir a escalada, porque eles nos vendem cinco vezes mais do que nós vendemos para eles, e essas tarifas de 120%, 145% são insustentáveis.

O fato de a China isentar alguns produtos das tarifas indica que estão interessados em reduzir as tensões, afirmou Bessent, acrescentando que ele tem "uma escada de escalada no meu bolso e estamos muito ansiosos para não ter que usá-la." E essa escalada poderia incluir um "embargo", disse ele.

Bessent afirmou que os EUA colocaram a China de lado por enquanto enquanto buscam acordos comerciais com entre 15 a 17 outros países. Ele disse que não ficaria surpreso se um acordo comercial com a Índia fosse o primeiro a ser anunciado.

O secretário do Tesouro também disse que os oficiais dos EUA se reuniram com seus colegas chineses durante as reuniões do FMI e do Banco Mundial em Washington, na semana passada, para falar sobre "estabilidade financeira", mas não indicou que discussões comerciais tenham surgido durante os diálogos.

