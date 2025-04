A- A+

Estados Unidos Secretário do Tesouro dos EUA diz que 'em algum momento' haverá um 'grande acordo' com a China Scott Bessent afirmou que não há razão para que as duas economias se distanciem

O secretário do Tesouro dos Estados, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira que não há razão para que as economias dos EUA e da China se distanciem e que, "em algum momento", seria possível chegar a um "grande acordo" com a China apesar das trocas de ameaças tarifárias entre as duas potências econômicas.

"Há um grande acordo a ser alcançado em algum momento", disse Bessent em entrevista à Bloomberg TV, ao ser questionado sobre a possibilidade de que as duas maiores economias do mundo se desvinculem.

"Não há nenhuma razão para que isso aconteça", comentou, "mas pode acontecer".

