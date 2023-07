A- A+

RENEGOCIA! Secretário Nacional do Consumidor participa de reunião no Procon Pernambuco Na ocasião, o secretário Wadih Damous falou sobre um edital, em elaboração, para criar Núcleos de Apoio ao Superendividado (NAS)

O Procon Pernambuco realizou uma reunião nesta quinta-feira (27), na sede da instituição, no Recife, com o Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous. Além de explicar o Renegocia!, programa lançado na última segunda-feira (24), pelo governo federal, também para a renegociação de dívidas, Damous afirmou que a Secretaria está elaborando um edital no valor de 19 milhões para a implantação dos Núcleos de Apoio ao Superendividado (NAS) nos Procons que não tem, e fortalecer o que já existem.

"Não se confundem, embora tenham uma interseção, ambos tratam do consumidor endividado. O Desenrola só trata de dívida bancária e com a limitação da renda da pessoa. Aqui, no nosso, que é do Ministério da Justiça com a Secretaria Nacional do Consumo, não há essa limitação. Qualquer dívida decorrente de relação de consumo pode ser negociada ou renegociada. " De acordo com Gerente geral do Procon Pernambuco, Hugo Souza, do dia do lançamento do Renegocia até hoje, 406 pessoas estiveram na unidade do Procon-PE para regularizar a situação.

O Gerente geral do Procon Estadual elogiou a iniciativa da implementação e estruturação dos NAS. "De extrema importância e sensibilidade a visita do secretário nacional Dr Wadih, para tratar de um tema tão importante e que tem atingido cada vez mais a população que é o superendividamento. E nos enche de esperança o anúncio do secretário do edital de fortalecimento dos NAS, pois esses núcleos fortalecidos e estruturados têm como dar um melhor atendimento aos consumidores que procuram os núcleos, algo que tem sido uma crescente, nos mais diversos tipos de dividas", declarou.

O autônomo Valdir Marcolino, que aguardava seu atendimento no Procon-PE nesta quinta-feira, explicou que tem débitos no crediário e principalmente na Celpe. "Vou ver se parcelam pra eu fique pagando até liquidar as dívidas", disse. Ele relatou ainda que não sabe o valor preciso do montante. Silvania Luciana da Silveira trabalha numa papelaria. Ela mostrou à reportagem os R$ 11.682 reais de débito em seu nome. Segundo afirma, o valor foi feito por uma pessoa próxima, por meio de cheques sem fundo, mas antes disso seu nome estava limpo. "Essas coisas me deixam muito nervosa. Quero resolver isso", contou.

Na reunião com o Secretário Nacional, estavam representantes de Procons municipais do Estado, como Recife, Jaboatão, Paulista, Cabo, São Lourenço, Petrolina e Caruaru. Na mesa, juntamente com Damous e Hugo Souza, estavam Joaquim Guerra, presidente da comissão de direito do consumidor da OAB PE, Liliane Fonseca, Procuradora do Ministério público de Pernambuco, Anselmo Araújo, Secretário Executivo de Justiça de Pernambuco, e Késsia Liliana, Superintendente do Procon Paraíba.

