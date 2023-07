Secretário Nacional do Consumidor visita o Procon Recife

A- A+

O secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack, recebeu nesta quinta-feira (27) o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, que cumpre agenda no Recife para acompanhar as ações do Renegocia, mutirão nacional de negociação de dividas, do qual o órgão municipal está participando. O encontro foi no Compaz Dom Helder Câmara (Coque), um dos pontos onde as ações estão acontecendo até o próximo dia 11 de agosto. Ausente, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), estava em outro compromisso.

O Renegocia é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O Procon Recife aderiu e participa no auxílio aos recifenses em dificuldades financeiras que buscam soluções para o pagamento de suas dívidas bancárias e não-bancárias. O mutirão tem como foco principal a prevenção do superendividamento, evitando que os consumidores entrem em um nível de endividamento que ultrapasse a sua capacidade de pagamento.

Além da unidade do Compaz Dom Helder, os consumidores interessados em participar do Renegocia também podem procurar atendimento na sede do Procon Recife de forma presencial, na Rua Porto Carreiro, 156, Boa Vista; Compaz Escritor Ariano Suassuna (Cordeiro) e no Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha).

