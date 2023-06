A- A+

Pernambuco Secti/PE abre edital para identificar as dificuldades enfrentadas pelas instituições do Estado O Mapeamento de Desafios de Pernambuco está com inscrições abertas até 7 de junho, no site da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

Até o dia 7 de junho, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) está recebendo inscrições para o Mapeamento de Desafios de Pernambuco. Trata-se de um edital que visa a submissão de problemas, necessidades ou demandas do setor público ou privado, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que aprimorem a eficácia dos setores estratégicos do Estado. As informações sobre as inscrições podem ser encontradas no site secti.pe.gov.br/editais.

Essa iniciativa tem como propósito identificar as dificuldades enfrentadas pelas instituições do Estado e fornecer mecanismos para a criação de soluções que melhorem o planejamento das políticas de inovação e aumentem a eficácia das ações dos órgãos e empresas envolvidas.

Um dos exemplos citados pelo diretor de Inovação da Secti/PE, Hugo Medeiros, é o desafio relacionado ao setor da piscicultura: "Como podemos promover o aproveitamento integral do pescado?". Esse caso exemplifica uma pergunta-chave que delimita o problema a ser abordado. Outro desafio mencionado é: "Como podemos promover empatia nas escolas de maneira lúdica e gamificada?"

Paulo Hugo, gestor do Lócus de Inovação em Eletroeletrônicos na Universidade de Pernambuco (UPE), foi um dos selecionados do edital de Mapeamento de Desafios em 2021. Ele apresentou a proposta de aprimorar a gestão de recursos hídricos e energéticos em prédios públicos, por meio do uso de tecnologias habilitadoras.

"Identificamos esse problema em nosso prédio na UPE e em outras instituições públicas. Nosso objetivo era encontrar um modelo de gestão que fosse acessível e pudesse ser implementado nos órgãos públicos, adaptando-se às suas peculiaridades", explicou Paulo. Para ele, o mapeamento é de grande importância, pois permite que diversos atores, vivenciando situações distintas e com perspectivas plurais, possam levar os desafios para ambientes e pessoas que desejam solucioná-los, gerando resultados eficientes e econômicos.

Oficinas estão sendo realizadas para auxiliar os interessados em submeter propostas no Edital de Consulta Pública para o Mapeamento de Desafios de Inovação, no Programa de Apoio às Startups Pernambucanas (Pró-startups Desafios) e em outras iniciativas de inovação aberta da Secti/PE. Essas oficinas têm como objetivo facilitar o processo de formatação dos desafios e contam com a participação de órgãos públicos e empresas privadas interessadas em contribuir.

