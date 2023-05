A- A+

MEI SEDEPE e Sebrae promovem Semana do MEI no Expresso Empreendedor com cursos gratuitos para o público O evento oferece qualificação para quem quer começar ou aperfeiçoar o próprio negócio. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE) se uniram para promover a Semana do MEI no Expresso Empreendedor, que ocorrerá de 22 a 26 de maio. O objetivo do evento gratuito é auxiliar empreendedores iniciantes e experientes a adquirirem conhecimentos essenciais para o sucesso de seus negócios.

Composto por uma palestra e quatro oficinas, os participantes têm a oportunidade de aprender sobre diversos temas relacionados ao empreendedorismo, incluindo instruções para formalização de empresas na categoria de Microempreendedor Individual (MEI), gestão de vendas e estratégias de Marketing Digital.

Os interessados podem se inscrever através do site www.sedepe.pe.gov.br ou presencialmente no Expresso Empreendedor, que está localizado na Rua da Aurora, 425, no Bairro da Boa Vista, área central do Recife. As vagas são limitadas a 30 por dia e as inscrições vão até o dia 17 de maio ou até que se esgotem. Aulas serão presenciais e ministradas na sede da SEDEPE.



PROGRAMAÇÃO - A proposta de cada formação (ementa) pode ser consultada no site da SEDEPE.



1. Palestra: MEI – Formalize-se

Data: 22/05/2023

Horário: 9h às 11h

2. Oficina: Começando seu negócio do zero

Data: 23/05/2023

Horário: 9h às 12h

3. Oficina: Controles financeiros

Data: 24/05/2023

Horário: 9h às 12h

4. Oficina: Gestão de vendas, fidelizando seu cliente

Data: 25/05/2023

Horário: 9h às 12h

5. Oficina: Estratégias de marketing digital

Data: 26/05/2023

Horário: 9h às 12h

