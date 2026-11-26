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negócio Sedepe promove ações de fortalecimento da atividade agrícola no Festival Nordestino do Agricultor Agência de Empreendedorismo de Pernambuco abordará linhas de crédito e programas de financiamento

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), integra a programação da 28º Festival Nordestino do Agricultor, que será realizado de 27 a 29 de novembro, em Chã Grande, na Zona da Mata do estado.

No sexta-feira (27), a Sedepe, por meio da Secretaria Executiva de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, promoverá, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), duas palestras voltadas à qualificação dos produtores rurais e ao fortalecimento de importantes atividades agrícolas da região.

A primeira palestra, das 15h às 16h, abordará o cultivo e a comercialização de graviola e goiaba, com orientações sobre solo, clima, plantio, manejo, tratos culturais, colheita e mercado.

Já a segunda palestra, das 17h às 18h, será dedicada ao cultivo e à comercialização de café, contemplando temas como condições de solo e clima, técnicas de plantio, manejo, tratos culturais, colheita e oportunidades de mercado.

A proposta é compartilhar conhecimentos técnicos e informações que contribuam para o aprimoramento da produção, a melhoria dos processos de cultivo e a ampliação das possibilidades de comercialização, fortalecendo a atividade agrícola e a geração de renda.

A atuação da AGE será no sábado (28) e no domingo (29), das 14h às 18h, com informações sobre as linhas de crédito e os programas de financiamento disponibilizados pela agência.

Entre as modalidades disponíveis estão Agro AGE, AGE Microcrédito, AGE Empresas, Bora Empreender, Bora Empreender Mulher, AGE Tech e EmpreendeTur. As linhas contemplam diferentes perfis de empreendedores, com condições e limites de financiamento específicos para cada modalidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre, participar de um evento que valoriza a agricultura e reconhece a dedicação dos produtores é também uma oportunidade de estar mais perto das pessoas que fazem a economia pernambucana acontecer.

“Queremos que o agricultor pernambucano saiba que pode contar conosco, seja por meio do acesso ao crédito, da qualificação ou do incentivo ao empreendedorismo. Valorizar quem produz é também cuidar do desenvolvimento das nossas cidades e de Pernambuco”, disse.

*Com informações da assessoria de imprensa

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