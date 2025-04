SEDEPE seleciona expositores para participar gratuitamente da 25° Fenearte

A- A+

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE) está com inscrições abertas para Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) interessados em expor e comercializar seus produtos na 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (FENEARTE). Até 20 empreendimentos serão selecionados para integrar, gratuitamente, o estande institucional da pasta, que estará presente no evento, de 9 a 20 de julho de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Além de uma excelente visibilidade, a participação na feira permitirá aos selecionados estreitar laços com outros artesãos, empresários e representantes de associações, cooperativas e outras instituições, contribuindo para o fortalecimento da economia solidária e criativa no Estado.

“A FENEARTE é uma vitrine importantíssima para o artesanato e a cultura pernambucana, e a SEDEPE segue com o compromisso de apoiar os empreendimentos da Economia Solidária, garantindo a eles o reconhecimento e as oportunidades que merecem”, destaca o Secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Manuca.

As inscrições seguem abertas até o dia 24 de abril de 2025. O processo é realizado exclusivamente por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da SEDEPE, onde também pode ser acessado o Edital de Chamamento Público Nº 02/2025, que contém todos os detalhes sobre a seleção. Podem se inscrever empreendimentos de Pernambuco que atuem na produção artesanal e/ou manual, com foco em arte popular, artesanato tradicional e não tradicional, moda artesanal, design artesanal, entre outros.

Seleção

Para participar, os interessados devem anexar fotos de até seis produtos, que serão avaliados por uma equipe de curadoria especializada, formada por representantes da SEDEPE e de outras entidades. A seleção levará em consideração a qualidade, a criatividade, a inovação e a consciência ambiental na produção dos itens. O resultado provisório será divulgado no dia 2 de maio de 2025, com a divulgação final para o dia 9 do mesmo mês.

A pasta também oferecerá suporte aos empreendedores selecionados vindos do interior do Estado, disponibilizando alojamento no Colégio Estadual Carlos Gonçalves, em Olinda, para garantir a participação de todos.

Outras informações e o formulário de inscrição podem ser acessados no site www.sedepe.pe.gov.br. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a SEDEPE pelo telefone (81) 3183-7045, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

