Segmento imobiliário da Queiroz Galvão tem nova marca

Depois de 46 anos de atividades, a Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário resolveu alterar o nome da empresa para Casa Orange. A mudança faz parte da estratégia da construtora de investir em imóveis de alto padrão. Até dezembro, os lançamentos da Casa Orange devem totalizar, segundo o CEO da empresa, Múcio Souto, R$ 350 milhões.

O vocábulo orange do novo nome faz uma alusão à cor predominante da marca da Queiroz Galvão. “Nosso DNA continua sendo Queiroz Galvão, sinônimo de qualidade e segurança para os nossos clientes. Casa Orange agrega modernidade à marca e enfatiza nossa disposição para ampliar o diálogo com esse novo consumidor que busca projetos mais sustentáveis, comodidade e serviços diferenciados”, explicou Souto.

Dentro desse segmento, acrescentou ele, foram lançados recentemente o Casa Boa Viagem, em Pernambuco; e o Praça do Haras, em São Paulo, ambos, ainda segundo Souto, sucesso de vendas com 200 unidades comercializadas.

Para divulgar a nova marca investimos tanto na mídia tradicional, nas digitais e nas redes sociais. “A ideia é massificar a exposição da nova marca, que se traduz em segurança e qualidade para os nossos clientes. Na estratégia também buscamos nos aproximar desse novo consumidor, que está preocupado não apenas com a qualidade do produto, mas com o impacto que ele causa”, explicou Souto.

