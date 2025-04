A- A+

GUERRA COMERCIAL Seguimos abertos a diálogo com EUA baseado em "respeito mútuo", diz Pasta do Comércio da China "Apelamos aos Estados Unidos que interrompam imediatamente sua campanha de pressão máxima e ponha fim à coerção e chantagem", pediu a porta-voz

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira (17) que tem mantido comunicação de nível operacional com seus homólogos dos EUA e permanece aberto ao diálogo com base no "respeito mútuo".

Em coletiva de imprensa semanal, a porta-voz do ministério, He Yongqian, respondeu a perguntas sobre recentes comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, pedindo à China que o procurasse para negociar um acordo comercial.



Ela ressaltou que os aumentos unilaterais de tarifas foram totalmente iniciados pelos EUA, acrescentando que "quem deu o nó agora deve desatá-lo".

"Apelamos aos EUA que interrompam imediatamente sua campanha de pressão máxima e ponha fim à coerção e chantagem", disse a porta-voz. "Disputas devem ser resolvidas por meio de um diálogo igualitário, baseado no respeito mútuo", acrescentou.

