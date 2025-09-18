A- A+

Publicidade Segunda edição do CRIA PE movimenta publicidade pernambucana com Troféu Capivara Evento acontece em 4 de novembro no Recife Expo Center e recebe inscrições de 15 de setembro a 7 de outubro para trabalhos criativos de agências, profissionais e estudantes

O CRIA PE – Festival Pernambucano da Publicidade terá sua segunda edição em 04 de novembro, no Recife Expo Center, e já começa a aquecer os bastidores do mercado publicitário. Com inscrições abertas entre 15 de setembro e 07 de outubro, a disputa pelo Troféu Capivara deve mobilizar ainda mais agências, profissionais e estudantes em busca de reconhecimento no cenário criativo.

Podem concorrer trabalhos de agências filiadas ao SINAPRO-PE e/ou ABAP-PE, criadas em Pernambuco, com veiculação inicial entre 01/07/2024 e 12/09/2025 em qualquer cidade do Brasil.

Além da premiação, CRIA PE oferece uma programação robusta, com palestras sobre tendências do setor, painéis de debate e oportunidades de networking. Para o mercado, o evento é uma vitrine e também um espaço de aprendizado, reforçando o potencial criativo de Pernambuco no mapa da publicidade brasileira.

Segundo o diretor criativo, presidente do Júri do CRIA PE e Sócio da Miami Ad School Brasil, Paulo André Bione, o festival representa um marco para o mercado local.

"É a chance de agências, profissionais e estudantes se encontrarem, trocarem experiências e celebrarem o que há de melhor na publicidade pernambucana. Em breve, vamos anunciar oficialmente os jurados que vão compor o júri presencial”, afirmou.

Novidades

Entre as novidades da edição deste ano estão novas categorias e subcategorias, prêmios especiais e a criação do Prêmio Profissional de Criação e do Prêmio Fornecedor do Ano. Já os tradicionais títulos de Agência do Ano e Agência do Ano Interior seguem como os mais aguardados da noite.

A dinâmica do festival terá início com o lançamento do regulamento e o período de inscrições, que acontece de 15 de setembro a 7 de outubro de 2025. Em seguida, um júri 100% online, formado por profissionais renomados, será responsável por selecionar o shortlist, que reunirá os trabalhos finalistas.

A partir daí, entra em ação o júri presencial, que escolherá os vencedores em 15 categorias, além de prêmios especiais. O encerramento acontece com a noite de premiação e uma programação de conteúdo no Recife Expo Center. A premiação contempla ainda os troféus Grand Prix, Ouro, Prata e Bronze em cada categoria.

