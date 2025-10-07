A- A+

Economia circular Segunda edição do Fórum Nordeste de Economia Circular ocorre no Recife Evento será realizado entre os dias 16 e 17 de outubro

O II Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) ocorrerá na cidade do Recife, entre os dias 16 e 17 de outubro, das 10h às 18h. A conferência pretende criar um espaço democrático para os cidadãos repensarem os modelos atuais de produção, consumo e descarte que regem novo estados nordestinos.

A conferência terá a participação de cerca de 150 líderes, entidades público-privadas e personalidades internacionais em prol de soluções estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região.

O evento é realizado pelo Movimento Reinventando Futuros, com execução da LB Circular e patrocínio do Governo Federal, FINEP, Sudene, MIDR, MCTI e MEMP, o FNEC é realizado em parceria com o PNUD Brasil, Instituto Clima e Sociedade, Consórcio Nordeste, Pacto Global da ONU - Rede Brasil, Fundação Ellen MacArthur e outros conglomerados.

O FNEC 2025 terá dois dias de evento aberto ao público, com keynotes, debates, painéis e podcasts realizadas no Paço do Frevo. Também haverá workshops, oficinas e mentorias para auxiliar empreendedores pernambucanos no Recife Antigo, Pavilhão da França e Casa Marta Almeida.

Entre algumas das presenças, estarão o Diretor Nacional do “The Lion Shade Group BR”, John Wesley Days Jr; além de autoridades como Ekaterina Egorova (especialista em economia circular Russa); o secretário de Meio Ambiente Daniel Coelho; Ana Kariri (liderança indígena); Milena Lumini (Fundação Ellen MacArthur); Sissi Alves (Diretoria Economia Verde do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio - MDIC) e Joaquim de Melo (criador do Banco Palmas).

Sediando os preparativos para o COP30, a programação do fórum engaja pesquisadores, empreendedores, estudantes e famílias através de encontros presenciais e transmissões online das sessões de plenárias, que serão disponibilizadas através do canal @NordesteEconomiaCircular no Youtube.

Para a embaixadora do Movimento Reinventando Futuros, Liu Berman, a conferência nasce da urgência em reposicionar os estados nordestinos como protagonistas da Indústria Criativa Nacional, que já representa 3,59% do PIB brasileiro, segundo dados da FIRJAN.

“A economia circular é uma ferramenta essencial para promover sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional. No FNEC, reunimos comunidades, empreendedores, artistas e governos para compartilhar experiências, fortalecer negócios e discutir soluções práticas. Cada painel, oficina e imersão é uma oportunidade de conectar pessoas e ideias, valorizando recursos locais e gerando impactos sociais, culturais e ambientais concretos para todo o Nordeste”, destacou Berman.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro e os empreendedores interessados na mentoria Reinventando Futuros poderão se inscrever gratuitamente no edital, com vagas limitadas e disponíveis através do site do FNEC.

“O FNEC é um espaço estratégico para fortalecer a inovação, a sustentabilidade e os empreendimentos locais. O MEMP acredita que a economia circular é também um caminho de inclusão produtiva, de valorização do artesanato, da cultura e da criatividade nordestina, gerando impacto social e oportunidades reais para microempreendedores e pequenos negócios”, destaca o Secretário Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, Milton Coelho.



