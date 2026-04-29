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evento Segunda edição do REC 100 acontece no Recife Expo Center e reúne profissionais do setor de eventos Evento ocorre no dia 12 de maio para convidados selecionados

O Recife Expo Center promove, na noite do dia 12 de maio, a segunda edição do REC 100, evento exclusivo para o mercado de eventos, que reúne fornecedores, empresários, entidades, cerimonialistas e formadores de opinião. Com o tema “Unindo tecnologia à tradição”, o evento vai apresentar tendências, formatos inovadores e possibilidades para o setor, reforçando o protagonismo do Recife no cenário nacional de eventos.

A programação inclui apresentação dos espaços, experiências gastronômicas com ilhas de buffet, showcases de fornecedores, além de atração musical.

“Durante o evento, os convidados poderão conhecer toda a estrutura, além de interagir com fornecedores parceiros, explorar soluções criativas e acompanhar ativações especiais. O REC 100 vai lançar um novo tempo do Recife Expo Center e mostrar que estamos preparados para as diversas tipologias de evento, não apenas feiras, congressos e eventos corporativos como também para eventos sociais como casamentos, formaturas e 15 anos”, explica a diretora do Recife Expo Center, Tatiana Menezes.

O público convidado é composto por presidentes de associações, organizadores de eventos, cerimonialistas, empresas do setor e representantes de diferentes regiões do país, com o objetivo de fomentar negócios e atrair novos eventos para Pernambuco.

*Com informações da assessoria

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