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Debate Segunda edição do Summit Reforma Tributária reúne empresários, juristas e especialistas do setor Durante o evento, os convidados assistiram sete painéis com temas relacionados ao novo sistema de arrecadação

A segunda edição do Summit Reforma Tributária, realizada nesta quinta-feira (26), no Novotel Recife Marina, reuniu empresários, juristas e especialistas do setor. Durante o evento, os convidados assistiram sete paíneis com temas relacionados ao novo sistema de arrecadação que, atualmente, está em fase de adaptação e será implementado totalmente a partir de 2033.

Segundo o presidente da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), sócio da TCA Advogados e idealizador do evento, Tiago Carneiro, debater a reforma tributária é de extrema importância. A governança e o compliance são pilares estratégicos para os empresários.

“A reforma tributária causa uma grande revolução em todo o sistema, não só na parte tributária, mas as empresas precisam olhar para outras áreas, principalmente na questão de precificação e da não cumulatividade. O evento é uma excelente oportunidade para quem ainda não está com as empresas ajustadas”, explicou.

O headhunter e sócio da ACT Consultoria, Igor Magalhães, um dos participantes do evento, reiterou que, por meio de entidades como a ACP, o evento busca disseminar conhecimento para o empresário entender a importância de viver a reforma tributária hoje, para não ser surpreendido amanhã. “Eu vejo esse evento como um marco de crescimento para todos que estão aqui, não só de conhecimento, mas também profissional.”

Crescimento

O CEO da Team Contabilidade, Adilson Araújo, deu início ao evento. Durante a palestra, comentou sobre crescimento das empresas e ânimo entre os empresários.

“O principal para qualquer advogado, contador, empresário, é fazer o negócio, a empresa, a budega, a merceria, o império, seja o que for, crescer e faturar mais. Eu acho que esse é o desafio de todos nós. Faturar e ter mais lucros. Não vai ser a reforma tributária agora que vai fazer o faturamento crescer 10%, 15% ou 20%”, disse.

O segundo painel do dia teve como tema “Transformação Tributária e o Papel da Tecnologia”, com o palestrante cofundador e CEO da e-Auditoria, Frederico Amaral e participação de Tiago Carneiro e o sócio-fundador da consultoria tributária MMAB e da VPAHB Advogados Associados, o advogado Willian Alves.

“A reforma tributária é 100% digital. Se algum sistema falhar, o Brasil simplesmente vai parar junto. Todo o sistema montado foi feito para que tudo funcione eletronicamente em uma estrutura absurdamente grande para suportar o volume que vai ser suportado para conseguir fazer toda essa apuração praticamente em tempo real. E, com isso, o contribuinte vai ter pouco tempo para conferir o que vai ser feito. A sistemática mudou”, pontuou Frederico.

Tecnologia

O presidente da ACP destacou que, apesar de levar o nome tributária, a reforma não se limita somente à questão dos tributos, envolvendo outras áreas como a tecnologia.



Willian Alves alerta que falar de tributação é falar de preço, margem, valor agregado e fluxo financeiro. Por isso, é um tema que não pode ficar restrito apenas à média gerência, aos advogados ou à presidência das empresas.

“A ideia é que a gente possa ter uma transição tranquila, mas o caminho ainda é um pouco nublado porque as regras não foram todas escritas, muita coisa a gente ainda vai desenhar no meio desse caminho, então quanto mais precavido o contribuinte estiver, menos traumático vai ser a reforma tributária para o negócio dele.”

O terceiro painel teve como tema “Riscos e Responsabilidades no Novo Sistema de Arrecadação”, com apresentações do diretor-executivo de Incentivos Fiscais e Financeiros da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Bruno Lira; do professor de direito tributário da Fundação Getulio Vargas (FGV) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Gabriel Quintanilha; e do contador e Head de Tax Renê Calisto.

A programação seguiu com o painel “Liderança de Equipe na Transição Tributária”, com o professor da Universidade Harvard Michael McCarthy. Em seguida, foi abordado o tema “Execução Operacional e Comunicação Interna Durante a Reforma Tributária”, com a advogada Virgínia Morais; a mentora e empresária tributarista Joyce Rocha; e o diretor de Negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o advogado tributário Carlos Alberto Pinto Neto.

Com o tema “Preços, Contratos e Competitividade”, o sexto painel contou com a participação da contadora e CEO da Finanza Contabilidade, Dorgivânia Arraes; e do diretor da Prospecont, o contador tributarista Anderson Silva. O sétimo e último painel do evento abordou “A Governança Tributária como Diferencial Competitivo”, com a advogada Fernanda Nogueira; e o fundador e CEO da Ocean Tax, Matheus Mattes.

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