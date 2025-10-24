Segunda parte do CONEF discutiu cenário econômico em meio às transformações tecnológicas

A- A+

O segundo turno do Congresso Nacional de Executivos de Finanças (Conaf), que este ano teve o Recife como sede, trouxe uma análise do cenário econômico do país, além de discutir o papel da educação no desenvolvimento dos países e o futuro das finanças diante dos avanços tecnológicos e da inteligência artificial.

A primeira palestra da tarde foi ministrada pelo economista e escritor Eduardo Giannetti, que abordou o atual cenário econômico brasileiro com seus desafios e possibilidades. De acordo com ele, o Brasil precisará enfrentar com seriedade a questão fiscal já no início do próximo mandato presidencial, para que não haja uma recessão como a de 2025.



“Nós temos um problema fiscal e não podemos nos auto-enganar imaginando que não existe. Não se trata de estarmos na beira do abismo, como já tivemos no passado, mas teremos um momento no início do mandato, do próximo governo, seja qual for em que a questão fiscal terá de ser interessada se nós quisermos evitar chegar ao precipício”, defendeu.

Em seguida, o secretário de Relações Institucionais do Recife, Raul Henry (MDB), falou sobre a relação entre o investimento em educação e os avanços no desenvolvimento humano dos países. Ele mostrou números que evidenciam que o país é o mais ineficiente no gasto com educação entre os de maior economia.



“Fizeram uma pesquisa com sistemas educacionais que avançaram no mundo em maior velocidade. Encontraram uma única variável em todos eles. Um líder político comprometido com a causa da educação. Então o que nós precisamos fazer como sociedade é pressionar a classe política, pressionar lideranças políticas a investir em educação de qualidade. Não é só oferecer a maquiagem, não é só oferecer o transporte, a merenda, a infraestrutura da escola. Tem que assegurar a aprendizagem das críticas.”, enfatizou.

A programação encerrou com a palestra da sócia-diretora da Deloitte, Carolina Yokomizo, que projetou as mudanças no perfil do mercado de finanças perante os avanços tecnológicos e de inteligência artificial. Ela tranquilizou os que temem a extinção do posto de trabalho dos executivos financeiros, mas alertou para a necessidade de adaptação para a formação de times multidimensionais, que dominem a linguagem tecnológica.

“Não acho que a gente vai deixar de ter CFO nas lideranças das organizações tão sempre. A gente precisa do grande capitão que define a estratégia de negócios, aprova e analisa os números e entende realmente o comportamento do que está acontecendo, como está a minha saúde financeira dentro da minha organização, como que eu divido com os meus outros pares o meu diretor comercial o meu CEO o meu diretor de RH toda essa responsabilidade”, explicou.



O presidente nacional do IBEF, José Emílio Calado, fez um balanço positivo do evento.

“O executivo saiu daqui com o conteúdo para poder fazer as suas análises em termos do que pode impactar na gestão das empresas, seja de forma positiva ou negativamente”, salientou.

