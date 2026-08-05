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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Segundo dia da Multimodal Nordeste reforça ambiente de negócios e amplia networking entre empresas Expositores avaliam movimentação como superior à edição anterior e destacam geração de oportunidades

O segundo dia da Multimodal Nordeste 2026 manteve a intensa movimentação de visitantes e rodadas de negócios no Recife Expo Center, em São José. Reunindo empresas dos segmentos de logística, transporte, comércio exterior e tecnologia, a feira segue fortalecendo sua posição como um dos principais encontros do setor no Nordeste.

Ao longo da programação desta quarta-feira (5), expositores destacaram o aumento da circulação de profissionais, o fortalecimento do relacionamento com clientes e a abertura de novas oportunidades comerciais.

Participando pela primeira vez da feira, a Einship, empresa cearense especializada em soluções para logística internacional, escolheu a Multimodal Nordeste como estratégia para ampliar sua atuação na região.

“Essa é a primeira vez que a Einship está expondo aqui. Queremos expandir nossos negócios no Nordeste e a Multimodal está abrindo essas portas para nós”, afirmou Luiz Policarpo, CEO da empresa.

Segundo o executivo, o resultado já começou a aparecer ainda no segundo dia do evento.

“Bons negócios já estão acontecendo. Acho que este é o dia mais esperado e mais movimentado da feira. Até aqui, as nossas expectativas já estão bem superadas”, avaliou.

Para Danilo Feodrippe, diretor da FC Trading, o evento também tem servido para fortalecer a presença da empresa no mercado e ampliar a rede de contatos.

“A expectativa é apresentar a quem ainda não nos conhece, rever amigos, clientes e parceiros, agregar novos negócios e aumentar o network”, declarou.

O representante da empresa ressaltou ainda a intensa procura pelo estande durante a programação.

“Estamos recebendo muitos parceiros, amigos e clientes. A correria é grande, mas estamos nos esforçando para dar atenção a todos”, comentou.

Já a NGO GR, que participa da Multimodal Nordeste pelo terceiro ano consecutivo, considera que o evento se consolidou como uma oportunidade estratégica para estreitar o relacionamento com clientes e parceiros de todo o país.

“A NGO precisa estar aqui para dar suporte aos clientes, fazer relacionamento, negociação e gerar novos negócios. É uma feira que reúne todo o setor de transporte e logística”, afirmou André Lauria, diretor comercial da empresa.

De acordo com ele, a edição deste ano apresenta uma movimentação superior à registrada anteriormente.

“O segundo dia está ainda mais movimentado do que no ano passado. Recebemos clientes novos e também parceiros que vieram conhecer as novidades que estamos apresentando”, destacou.

A Multimodal Nordeste 2026 segue até esta quinta-feira (6), reunindo mais de 140 marcas expositoras, palestras e encontros voltados ao fortalecimento do setor logístico, da mobilidade de cargas e do comércio exterior no Nordeste.

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