Segundo dia da Multimodal Nordeste reforça geração de negócios e amplia oportunidades para empresas
Expositores avaliam movimentação como positiva e destacam a feira como espaço estratégico
O segundo dia da Multimodal Nordeste 2026 manteve o ritmo intenso de visitação e negócios no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Reunindo empresas dos setores de logística, transporte, tecnologia e comércio exterior, a feira segue consolidando seu papel como um dos principais ambientes de networking e prospecção de clientes do Nordeste.
Entre os expositores, a percepção é de que a movimentação registrada nesta quarta-feira (5) superou as expectativas e ampliou as oportunidades de novos contratos e parcerias comerciais.
Para Danilo Feodrippe, CEO da FC Trading, a feira representa uma oportunidade de estreitar o relacionamento com clientes antigos e conquistar novos parceiros de negócios.
“A expectativa é apresentar a quem ainda não nos conhece, rever amigos, clientes e parceiros, agregar novos negócios e aumentar o network”, afirmou.
Segundo ele, a intensa circulação de visitantes tem exigido dedicação da equipe para atender a todos os interessados.
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“Estamos recebendo muitos parceiros, amigos e clientes. A correria é grande, às vezes não dá para falar com todo mundo da forma que deveria, mas estamos nos esforçando para dar atenção a todos”, comentou.
Quem também avaliou positivamente a movimentação foi Luiz Policarpo, CEO da Einship. Participando pela primeira vez da Multimodal Nordeste, a empresa cearense escolheu o evento como estratégia para ampliar sua presença no mercado nordestino.
“Essa é a primeira vez que a Einship está expondo aqui. Queremos expandir nossos negócios no Nordeste e a Multimodal está abrindo essas portas para nós”, destacou.
De acordo com o executivo, o segundo dia costuma concentrar um fluxo maior de visitantes, cenário que já se refletiu na geração de oportunidades comerciais.
“Bons negócios já estão acontecendo. Acho que este é o dia mais esperado e mais movimentado da feira. Até aqui, as nossas expectativas já estão bem superadas”, avaliou.
A Multimodal Nordeste 2026 segue até esta quinta-feira (6), reunindo mais de 140 marcas expositoras, palestras técnicas e rodadas de negócios voltadas ao fortalecimento do setor logístico no Nordeste.