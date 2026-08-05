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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Segundo dia da Multimodal Nordeste reforça geração de negócios e amplia oportunidades para empresas Expositores avaliam movimentação como positiva e destacam a feira como espaço estratégico

O segundo dia da Multimodal Nordeste 2026 manteve o ritmo intenso de visitação e negócios no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Reunindo empresas dos setores de logística, transporte, tecnologia e comércio exterior, a feira segue consolidando seu papel como um dos principais ambientes de networking e prospecção de clientes do Nordeste.

Entre os expositores, a percepção é de que a movimentação registrada nesta quarta-feira (5) superou as expectativas e ampliou as oportunidades de novos contratos e parcerias comerciais.

Para Danilo Feodrippe, CEO da FC Trading, a feira representa uma oportunidade de estreitar o relacionamento com clientes antigos e conquistar novos parceiros de negócios.

“A expectativa é apresentar a quem ainda não nos conhece, rever amigos, clientes e parceiros, agregar novos negócios e aumentar o network”, afirmou.

Segundo ele, a intensa circulação de visitantes tem exigido dedicação da equipe para atender a todos os interessados.

“Estamos recebendo muitos parceiros, amigos e clientes. A correria é grande, às vezes não dá para falar com todo mundo da forma que deveria, mas estamos nos esforçando para dar atenção a todos”, comentou.

Quem também avaliou positivamente a movimentação foi Luiz Policarpo, CEO da Einship. Participando pela primeira vez da Multimodal Nordeste, a empresa cearense escolheu o evento como estratégia para ampliar sua presença no mercado nordestino.

“Essa é a primeira vez que a Einship está expondo aqui. Queremos expandir nossos negócios no Nordeste e a Multimodal está abrindo essas portas para nós”, destacou.

De acordo com o executivo, o segundo dia costuma concentrar um fluxo maior de visitantes, cenário que já se refletiu na geração de oportunidades comerciais.

“Bons negócios já estão acontecendo. Acho que este é o dia mais esperado e mais movimentado da feira. Até aqui, as nossas expectativas já estão bem superadas”, avaliou.

A Multimodal Nordeste 2026 segue até esta quinta-feira (6), reunindo mais de 140 marcas expositoras, palestras técnicas e rodadas de negócios voltadas ao fortalecimento do setor logístico no Nordeste.

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