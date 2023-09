A- A+

Construção civil Segundo dia do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção reúne especialistas do setor O evento aconteceu no auditório do Cais do Sertão, no Centro do Recife

Com uma ampla programação, o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) reuniu, nesta sexta-feira (29), autoridades e especialistas para debater os principais temas ligados aos desafios da construção civil. O Fórum aconteceu no auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, região central da capital pernambucana.

Com dois dias de evento, o FNNIC teve o intuito de partilhar conhecimento e promover um intercâmbio de práticas que têm contribuído para a evolução do setor imobiliário e de obras públicas.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Rafael Simões, o evento foi muito rico e importante para o setor e para o Estado, por ter sido o anfitrião do Fórum, com a presença de diversas autoridades e especialistas do Norte e Nordeste.

“Foi um evento muito prestigiado. A gente discutiu sobre vários desafios para habitação do Norte e Nordeste, sobretudo nesse momento delicado de financiamento do Minha Casa, Minha Vida, discutindo novas soluções e quais programas podem complementar o Minha Casa, Minha Vida. Houve um debate riquíssimo com a participação dos estados e municípios”, disse.

Durante a manhã, foram realizados os painéis “Operacionalização do MCMV”, com a vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães; e “Habitação Popular - Além dos Programas Federais”, com a secretária de Habitação de Pernambuco, Simone Benevides; Alfredo Eduardo Santos; o presidente da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação) da cidade de São Paulo, João Cury, e Silvino Dal Bó, do Programa Habitacional Casa Macapá.

À tarde, o evento foi retomado com as palestras "As Alterações Tributárias e Seus Efeitos para a Construção Civil no Norte e Nordeste do Brasil", com Marcelo Ramos, ex-vice-presidente do Congresso Nacional; e "Obras Públicas - Definição de Obras Paralisadas, Cumprimento de Contrato e Participação das Pequenas e Médias Empresas nas Obras Estruturantes", com o diretor de Infraestrutura Ferroviária no Dnit, José Eduardo Guidi, e o consultor em saneamento e sócio-fundador da ÉfficoPar, Roberto Tavares.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Antônio Cláudio Sá Barreto Couto, o Fórum promoveu debates e trocas de ideias durante os dois dias. Ele citou o Minha Casa, Minha Vida, programa que está sendo alavancado a nível do Governo Federal, do Governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife, além dos demais municípios do Estado.

"Esse evento trouxe muitas informações, muito debate que nós vamos levar à Frente Parlamentar junto ao Congresso Nacional naqueles pontos que mais prejudicam o setor e a própria população. O setor é o indutor do emprego e da execução e, para a gente ter um bom desempenho, necessitamos de um relacionamento republicano, que nós estamos tendo com o Estado de Pernambuco e os municípios", afirmou Antônio.

Estavam presentes no último dia de evento, o presidente do FNNIC, Marcos Holanda; o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões; o presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Sá Barreto Couto; o presidente da Frente Parlamentar de Habitação, deputado federal Fernando Marangoni, entre outros participantes.

A programação foi finalizada com os painéis "Autonomia Operacional/Financeira Através da Cooperativa de Crédito", "A Importância das Energias Renováveis no Norte e Nordeste para o Desenvolvimento do Brasil" e "Desenvolvimento de Produto com Foco em Maximização do Livro e Controle de Custos de Obra Utilizando Lean Construction e Análise de Valor Agregado".

