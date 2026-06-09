Segundo escalão do BC entrega carta a senadores com apoio integral à PEC 65 e ao Pix
Documento é assinado pelos secretário-executivo, chefes de departamento e de chefes de gabinete da diretoria e da presidência da autarquia
O segundo escalão de servidores do Banco Central (BC) escreveu uma carta aberta a senadores reafirmando o compromisso com a instituição e manifestando apoio integral à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que institui a autonomia orçamentária, financeira, administrativa e operacional do BC.
"O Pix, patrimônio público do Estado brasileiro e referência mundial, precisa ser preservado e fortalecido. Para que continue a evoluir e servir à sociedade, é essencial garantir-lhe recursos humanos e orçamentários adequados de forma perene", enfatizaram.
O documento é assinado pelos secretário-executivo, chefes de departamento e de chefes de gabinete da diretoria e da presidência da autarquia. Dessa elite do BC, apenas o corregedor e os dois chefes da Procuradoria não assinaram o documento por conta das atividades desempenhadas na instituição. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, e a diretoria da autoridade monetária também defendem a PEC 65.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve apreciar o texto nesta quarta-feira, 10, após um período de vaivéns. O relator da proposta, senador Plínio Valério (PSDB-AM) já fez a leitura do documento final e houve pedido de vistas.
Os servidores do BC alegam que avanços da inclusão financeira, com milhões de brasileiros incorporados ao sistema financeiro e o aumento expressivo de instituições supervisionadas, exigem uma supervisão mais ampla e rigorosa. "A redução de pessoal nos últimos anos, entretanto, ameaça a capacidade do Banco Central de acompanhar esse crescimento e preservar a estabilidade financeira do País", escreveram.
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Para os funcionários do BC, o texto apresentado pelo relator traz as condições necessárias para enfrentar esses desafios. "Ele fortalece a autonomia institucional do Banco Central, assegurando que nossa atuação permaneça técnica e voltada ao interesse público. Com contribuições de diversos setores da sociedade, este debate amadureceu e a proposta evoluiu. Entendemos que é chegado o momento de avançar. Por isso, manifestamos nosso apoio integral à proposta do relator e defendemos sua votação imediata. Confiamos que o Senado da República reconhecerá a importância desta decisão para o futuro do sistema financeiro nacional e para o Brasil", traz o texto ao final.
Assinam o documento
1. Adalberto Felinto da Cruz Júnior
2. Alexandre de Carvalho
3. Andre de Oliveira Amante
4. Andre Mauricio Trindade da Rocha
5. André Pinheiro Machado Mueller
6. Ângelo José MontAlverne Duarte
7. Antonio José Medina Lima Junior
8. Aristides Andrade Cavalcante Neto
9. Bruno Peres de Aguiar
10. Caio Moreira Fernandes
11. Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes
12. Carolina Pancotto Bohrer
13. Cláudio Filgueiras Pacheco Moreira
14. Climério Leite Pereira
15. Daniel Cardim Heller
16. Dênis Muniz da Silva Carvalho
17. Diogo Souza Carmo Nogueira
18. Eduardo José Araújo Lima
19. Eduardo Russolo Ferreira
20. Enrico Bezerra Ximenes de Vasconcelos
21. Euler Pereira Gonçalves de Mello
22. Fábio Martins Trajano de Arruda
23. Fernando Alberto G Sampaio C Rocha
24. Flávia Dantas Bercott
25. Gustavo Isaac Martins
26. Gustavo Martins dos Santos
27. Helio Fernando Siqueira Celidonio
28. Isabela Ribeiro Damaso Maia
29. José Luiz Barros Fernandes
30. Julio Cesar Costa Pinto
31. Leonardo Martins Nogueira
32. Lidia Aparecida Cury Reiss
33. Luis Guilherme Siciliano Pontes
34. Luis Gustavo Mansur Siqueira
35. Marcelo Antonio Thomaz de Aragão
36. Marcelo Foresti de Matheus Cota
37. Mardilson Fernandes Queiroz
38. Ricardo Eyer Harris
39. Ricardo Franco Moura
40. Ricardo Sabbadini
41. Ricardo Sivieri Zeni
42. Ricardo Teixeira Leite Mourão
43. Rogério Antônio Lucca