Segundo Governo de Pernambuco, Suape registra aumento na movimentação de cargas

Segundo a governadora Raquel Lyra, o Porto de Suape encerrou o primeiro semestre deste ano com crescimento de 5% nas operações em relação ao mesmo período de 2022. Com isso, o atracadouro totaliza a operação de 12,1 milhões de toneladas.

“O crescimento da movimentação em Suape é mais uma reafirmação da retomada da confiança do setor empresarial em Pernambuco. Tivemos números excelentes na geração de empregos e, agora, o aumento da movimentação de cargas no porto. Estamos trabalhando para atrair novos negócios, para permitir que o nosso Estado entre em uma nova economia”, destacou Raquel Lyra, durante reunião no Complexo Administrativo de Suape, na Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (1º).

Ainda segundo os dados, Suape registrou 768 atracações de navios entre os meses de janeiro e junho, o que representa 7% a mais em comparação aos seis primeiros meses do ano anterior (718). O faturamento bruto do porto foi de mais de R$ 148 milhões.

De acordo com o Anuário Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), os granéis líquidos e gases representaram 71,1% (8.657.205 toneladas) da movimentação semestral, seguidos de cargas conteinerizadas (22,3% e 2.714.329 t), granéis sólidos (4,4% e 532.528 t) e carga geral solta (2,2% e 271.950 t). As rotas de longo curso de granéis líquidos ligam o atracadouro pernambucano a Singapura, Estados Unidos, Gana, Holanda, Turquia, Argentina e outros.

Hub de veículos

No semestre, registrou aumento de 59%, com embarque/desembarque de 42.123 unidades de marcas e fabricantes diversos. O porto é a porta de saída para os carros da Stellantis, produzidos na fábrica da Jeep, em Goiana, e da Fiat, em Betim (MG), tendo como destino países como Argentina e México.

No setor de importação, recebe unidades da Toyota e General Motors (GM), além de realizar operação de transbordo de veículos fabricados no Uruguai e na Argentina e distribuídos para vários países do continente americano a partir de Pernambuco.

