Segundo Leilão Pecuária Brasil - Gado de Corte fomenta setor e oferta cerca de 1.800 animais

A- A+

O pecuarista Roy Azevedo, do Rancho Diamante, promove, no dia 8 de julho, o 2º Leilão Pecuária Brasil - Gado de Corte, a partir das 19h. O intuito é fomentar o mercado pecuário do Nordeste. O evento, realizado pela leiloeira Pecuária Leilões, de Roy Azevedo, será totalmente virtual com transmissão no canal RuralPlay, no YouTube. A expectativa é de uma audiência de 3,5 mil a 4 mil pessoas, movimentando R$ 4 milhões em negócios.



Nesta edição, o público vai poder conferir cerca de 1.800 cabeças de gado de corte das raças Nelore e F1 Angus (cruzamento das raças Nelore e Angus), para cria, recria e engorda. Os animais serão filmados nas fazendas.

“É um leilão que vem para fomentar o mercado pecuário, a pecuária nordestina, com animais de alta genética”, destacou Roy Azevedo.

Lances

Os lances poderão ser realizados pelo site da Pecuária Leilões, ou por meio dos números: Roy Azevedo: (81) 99600-9190; Rodrigo (81) 98153-9190; Alberto (81) 99949-2546. Antes do evento, é necessário que os interessados realizem um cadastro prévio nos meios informados.



Promovido por Roy Azevedo, o leilão tem a assessoria de Alberto Benning e Rodrigo Azevedo e conta com o apoio do Grupo EQM.



Segundo Azevedo, o objetivo é promover um Leilão Pecuária Brasil todos os meses.

“O nosso programa é um leilão desse por mês, só que um virtual e o outro com público presencial. O último que nós fizemos foi presencial, no dia 7 de junho. Aí esse vai ser 100% virtual. O próximo é em agosto e assim sucessivamente”, explicou o pecuarista.



A periodicidade permite que os criadores renovem o seu rebanho todos os meses.

“Os pecuaristas podem se programar para fazer sua reposição todo mês. A Pecuária Leilões e o Leilão Pecuária Brasil, todo mês, vão estar ofertando os animais para os criadores”, disse Roy Azevedo.

Fomento

O idealizador do evento, Roy Azevedo, reitera que os animais são vendidos para todo o Nordeste.



“Esse leilão é importante para fomentar a pecuária nordestina, e para o criador ter condição de adquirir uma melhor genética para o seu rebanho. Além disso, movimenta o setor pecuário, não só de Pernambuco, como de todo o Nordeste. Nós vendemos para a Bahia, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, e o Piauí, para todo o Nordeste.”

Setor

Sendo uma das principais responsáveis pelo fornecimento de alimentos para a população mundial, a pecuária está estável, mas com tendência de alta no segundo semestre deste ano, segundo Roy Azevedo.



“O setor pecuário está estável, com tendência de alta, com tendência de mudar o ciclo para uma alta no valor da fêmea e do bezerro e automaticamente a alta do boi gordo”, mencionou.

Primeira edição

No dia 7 de junho, foi realizado o 1º Leilão Pecuária Brasil, no Haras SSC, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O evento reuniu criadores de vários estados do Nordeste e movimentou o setor com a oferta de mais de duas mil cabeças de gado das raças Nelore, Angus, Guzerá e Brahman.



Além de animais de criadores pernambucanos, o leilão teve lotes oriundos da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, reforçando o caráter regional do evento.

Veja também