inss Segurado do INSS pode autorizar representante a consultar serviços digitais por meio de procuração Novo sistema já está disponível no aplicativo Meu INSS. Com documento digital, trabalhador, aposentado ou pensionistas não precisa compartilhar sua senha da conta Gov.br

Já está disponível no aplicativo Meu INSS um novo sistema de procuração eletrônica. Com ela, o segurado pode autorizar um representante a consultar os serviços digitais do INSS sem a necessidade de compartilhamento de sua senha da conta Gov.br ou sem precisar comparecer a uma agência da Previdência Social. Tudo é feito pelo site ou pelo aplicativo.

A procuração eletrônica, no entanto, somente poderá ser usada na plataforma Meu INSS. Ao cadastrá-la, o segurado deverá indicar os serviços que o representante está autorizado a consultar (confira abaixo o que já está disponível). Além disso, também deverá informar o período de validade do documento digital.

O INSS explica ainda que essa procuração eletrônica não terá validade se for impressa ou compartilhada como documento. E o segurado poderá revogá-la a qualquer momento, por meio de sua conta Gov.br (nível prata ou ouro).

A nova funcionalidade foi desenvolvida em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

“A conta Gov.br é tão importante quanto a conta bancária das pessoas e a senha não deve ser compartilhada nunca. Com essa novidade, ninguém vai precisar mais ficar anotando senha para outras pessoas, mesmo que sejam de confiança”, afirmou a secretária-adjunta de Governo Digital do MGI, Luanna Roncaratti.

A senha da conta Gov.br é pessoal e intransferível.

"Compartilhar essa senha é como entregar a chave da sua vida digital. Com a procuração eletrônica, o INSS e o Ministério da Gestão oferecem uma solução segura e moderna para que o cidadão possa autorizar outra pessoa sem abrir mão da sua privacidade e segurança”, disse o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr.

Serviços disponíveis neste momento:

Consultas de documentos e de serviços on-line

Consultas de pedidos e de benefícios

Contas do Gov.br:

Para utilizar essa procuração, os usuários terão de ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Conta de nível prata - é obtida a partir do reconhecimento facial para conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também é possível obtê-la a partir da validação de seus dados em um dos 17 bancos credenciados na plataforma.

Conta nível ouro --é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou, ainda, a partir de um Certificado Digital compatível com a ICP-Brasil.

