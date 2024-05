Seguradoras ampliam benefícios antes e depois das viagens

A- A+

Viajar pode ser uma experiência incrível, mas que também traz riscos e imprevistos, desde perrengues em locais desconhecidos e cancelamentos de voos até problemas médicos e extravio de bagagem.

Por vezes visto como um gasto dispensável pela população, o investimento em um seguro viagem pode evitar desconfortos durante o trajeto e, em alguns casos, ainda oferece benefícios extras.

Segundo dados da CNSeg, o setor de seguro viagem internacional cresceu em 9,5% comparado ao ano passado. O aumento da demanda no setor exigiu que as seguradoras inovassem cada vez mais em seus planos, passando a oferecer mais comodidades aos viajantes.

Com o objetivo de fazer com que mais pessoas possam conhecer as maravilhas do mundo de forma mais acessível, inclusiva e segura, o Melhor Seguro, plataforma do ecossistema BeFly, oferece um sistema que mapeia seguros de viagem, comparando os benefícios de cada um e destacando o que melhor encaixa nas necessidades do viajante.

Além de apenas assistência médica, um bom seguro viagem pode trazer aos passageiros benefícios não apenas durante a jornada, mas também antes de embarcar e após o retorno.

Conforto pré-viagem com sala VIP

Uma das vantagens é a inclusão de acesso a salas VIPs nos aeroportos como parte dos pacotes de seguro viagem. Antes reservadas apenas para viajantes frequentes ou passageiros de classes executivas, agora os viajantes segurados também podem relaxar em ambientes confortáveis e desfrutar de comodidades exclusivas, como comidas e bebidas, antes mesmo de embarcar em seus voos, evitando as multidões do aeroporto

As entradas individuais para obter acesso às salas VIPs podem variar de preço dependendo do aeroporto e do prestador de serviço, mas uma estimativa média coloca o custo de entrada a U$100 por pessoa. No entanto, nos mais modernos pacotes de seguro viagem esse benefício já está incluso.

Ofertas exclusivas no duty free pós-viagem

Outra novidade é a parceria entre seguradoras e lojas duty free nos aeroportos. Agora, ao adquirir certos seguros de viagem em trechos internacionais, os viajantes podem desfrutar de descontos exclusivos e ofertas especiais em uma variedade de produtos disponíveis nas lojas duty free.

Por exemplo, ao adquirir um seguro viagem premium, os viajantes podem ter acesso a descontos para utilizar em produtos como perfumes, bebidas alcoólicas, cosméticos e produtos eletrônicos disponíveis nos estabelecimentos duty free, permitindo que os viajantes economizem enquanto desfrutam de uma experiência de compra única durante sua viagem.

Em resumo, o seguro viagem está se transformando em muito mais do que apenas uma proteção contra imprevistos durante a viagem. Com acesso a salas VIP nos aeroportos antes do embarque e descontos exclusivos nos duty free na volta para casa, os viajantes podem aproveitar benefícios adicionais, tornando o processo de viajar mais confortável.

