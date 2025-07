Segurança em Pernambuco tem tecnologia de ponta

A- A+

O governo de Pernambuco finalizou a implementação de um dos mais modernos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) do Brasil. A iniciativa representa um salto tecnológico na gestão da segurança pública. Desenvolvido pela Teltex Tecnologia S.A., empresa com expertise em inteligência artificial (IA) e soluções de monitoramento, o sistema já está em operação, mesmo antes do lançamento, previsto para ocorrer em breve. A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que, até o momento, não há previsão para a inauguração oficial do centro.

Com 32 anos de atuação no Brasil e no exterior, a Teltex é referência em projetos de alta complexidade voltados à proteção de áreas estratégicas. Entre seus clientes estão o Banco Central, a Petrobras, terminais portuários, rodovias, aeroportos, o Metrô de São Paulo e órgãos do Poder Judiciário, como o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Em Pernambuco, o projeto inclui a instalação de 2 mil câmeras inteligentes distribuídas em pontos estratégicos da capital e de municípios do entorno. “Foram implantadas câmeras nas vias públicas com sistemas de reconhecimento facial integrados. É um projeto bem estruturado, já em funcionamento, mesmo antes da cerimônia de entrega”, destacou o diretor da Teltex, Ademir Toledo.



Em operação

A sala de monitoramento do CICC já está operando com cerca de 200 pontos de vigilância ativos. O contrato com o governo do estado prevê um investimento total superior a R$ 100 milhões, com execução em fases. A primeira ordem de serviço, no valor de pouco mais de R$ 2 milhões, já está na etapa final de energização, sob responsabilidade da Neoenergia, parceira na infraestrutura elétrica do projeto.

Segundo Toledo, a energização só foi possível após a Teltex atender exigências técnicas rigorosas impostas pela distribuidora, como o isolamento adequado de postes metálicos, um novo padrão adotado pela empresa.

Mais do que vigilância, o sistema representa o que há de mais avançado no Brasil em vídeo analítico com inteligência artificial generativa. A tecnologia é capaz de identificar padrões anômalos, como movimentos suspeitos, agrupamentos incomuns, rotas de fuga e alterações no fluxo urbano, muitas vezes antes mesmo de qualquer intervenção humana.

A integração com sensores ambientais, drones autônomos, semáforos inteligentes e dados da malha viária estão entre os próximos avanços previstos para o sistema, construindo as bases para uma gestão pública totalmente orientada por dados e conectada aos princípios de um estado inteligente.



Atuação

A atuação da Teltex vai além do fornecimento de equipamentos. A empresa também responde pela instalação, operação técnica, suporte e manutenção do sistema, com funcionamento contínuo 24 horas por dia. Com esse sistema, Pernambuco se torna pioneiro no que diz respeito à interoperabilidade entre forças policiais, órgãos de trânsito e sistemas de emergência ao passar a contar com uma central que mais do que monitorar “pensa” o território.



Solução

“Nosso papel é garantir uma solução estável, sem interrupções. O contrato inicial tem duração de 60 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a nova legislação de licitações”, explicou Toledo. Para o diretor da Teltex, o impacto do projeto já é visível. “Nossa expectativa já está sendo cumprida. Estamos comprometidos com esse sistema em tempo integral. A inauguração será apenas um marco simbólico de algo que já está mudando a realidade da segurança em Pernambuco”, finalizou.



