Trabalho Segurança no ambiente de trabalho é um dever que vai além das normas Pernambuco Construtora é certificada, mais uma vez, com a ISO 45001, norma voltada ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional

A busca por um ambiente de trabalho seguro e saudável é um desafio contínuo para empresas de todos os setores. Por isso, a implementação de um sistema de segurança é um fator fundamental para garantir que os riscos associados às atividades laborais sejam identificados e minimizados.

Como fruto dessa preocupação, a Pernambuco Construtora foi certificada, novamente, pela ISO 45001, norma voltada ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. A construtora também é certificada com a ISO 9001, norma que atesta a excelência na Gestão da Qualidade, e ISO 14001, norma voltada à Gestão Ambiental.

O certificado da ISO 45001 representa a criação de um ambiente mais seguro para os colaboradores, com foco na gestão de segurança e assume o desafio de reduzir acidentes e doenças ocupacionais. A certificação da ISO 9001 também representa o compromisso com a qualidade de entrega ao cliente, um trabalho que exige da empresa o gerenciamento de atividades para otimizar a produção e buscar melhorar a cada entrega.

E não menos importante, a certificação da ISO 14001 reflete a busca por medidas ambientais mais seguras e limpas. A certificação dessas três normas em conjunto se integra na busca da construtora em criar um ambiente mais seguro para seus clientes e colaboradores.

Ana Nascimento, Gerente de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional da Pernambuco Construtora explica que cada certificação compõe uma parte da construtora no processo de aprimoramento.

“Uma empresa que possui 60 anos de atuação no mercado precisa se atualizar dia após dia. A busca pela melhoria é uma peça fundamental na conquista dessas certificações. Não é um trabalho simples, exige o empenho de todos os envolvidos, criação de sistemas de segurança, manutenção de auditorias de supervisão externa, entre outros. Mas é satisfatório receber esse reconhecimento”.

