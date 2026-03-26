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GRUPOS Seguro de veículo, pacote turístico e café moído aliviam IPCA-15 de março A taxa apurada pelo IPCA-15 ficou em 0,44% neste mês ante alta de 0,84% em fevereiro

Os recuos nos preços do seguro voluntário de veículo (queda de 2,44% e impacto de -0,02 ponto porcentual) e pacote turístico (-3,31% e -0,02 ponto porcentual) ajudaram a deter a prévia da inflação oficial no País em março.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). A taxa apurada pelo IPCA-15 ficou em 0,44% neste mês ante alta de 0,84% em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Completa o ranking de maiores alívios neste mês o café moído, com queda de 1,76% e contribuição de -0,01 ponto porcentual.

Na direção oposta, figuraram no ranking de maiores pressões sobre o IPCA-15 os subitens passagem aérea (com impacto de 0,05 ponto porcentual); serviço bancário (0,04 ponto porcentual); carnes (0,04 ponto porcentual); leite longa vida (0,03 ponto porcentual); plano de saúde (0,02 ponto porcentual); feijão-carioca (0,02 ponto porcentual); açaí (0,02 ponto porcentual); conserto de automóvel (0,02 ponto porcentual); ovo de galinha (0,02 ponto porcentual); e empregado doméstico (0,02 ponto porcentual).



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