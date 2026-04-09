A- A+

seguro Seguros residencial e comercial oferecem proteção aos proprietários em períodos de chuvas intensas Proteções imobiliárias ajudam a ressarcir prejuízos, recuperar objetos perdidos em enchentes e cobrir lucros cessantes

As fortes chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife nos primeiros dias de abril expõem a vulnerabilidade de imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais diante de eventos climáticos extremos. Nessas situações, residências e empresas ficam expostas a prejuízos estruturais, perda de móveis, eletrodomésticos, equipamentos e estoques.

Por isso, especialistas avaliam que os impactos gerados pelas chuvas devem ser tratados como riscos financeiros reais, e solucionados a partir de proteções imobiliárias como os seguros.

“Alagamento é caso fortuito, imprevisível. Em poucas horas, a água pode comprometer a estrutura, instalações elétricas e bens. O seguro residencial ou comercial funciona como instrumento de proteção patrimonial e de continuidade financeira”, defende a especialista em seguros da Mega Seguros, Paula Marques.

Ela explica que muitas apólices oferecem cobertura adicional para danos causados por enchentes, vendavais e outros fenômenos naturais, desde que contratadas de forma específica. “É importante verificar se o seguro inclui cobertura para alagamento, danos elétricos e perda de bens. Cada contrato tem cláusulas próprias, e a orientação técnica evita surpresas no momento do sinistro”, reforça a especialista.

No ambiente residencial, o seguro cobre danos à estrutura do imóvel, móveis e eletrodomésticos, além de oferecer assistência emergencial. Já no caso de empresas, o seguro pode incluir cobertura para lucros cessantes, o que ajuda o empresário a manter compromissos financeiros enquanto o imóvel passa por reparos.

“Seguro não é despesa supérflua. É estratégia de proteção econômica em um cenário cada vez mais imprevisível”, complementa Paula Marques.

Outro ponto relevante é a necessidade de manutenção preventiva. Limpeza de calhas, revisão de telhados e avaliação das instalações elétricas ajudam a reduzir riscos. “Prevenção estrutural e proteção securitária devem caminhar juntas”, reforça a especialista.

*Com informações da assessoria

Veja também