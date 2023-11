A- A+

Loteria Seis apostas da Mega-Sena acertam a quina do prêmio em Pernambuco A premiação para os ganhadores é de R$ 44.304,85

Em Pernambuco, seis apostas conquistaram a quina da Mega-Sena nesta quarta-feira (1°). Todos os ganhadores fizeram apostas simples e receberão a quantia de R$ 44.304,85.

Não houve ganhadores do prêmio principal de R$ 104.876.676,04. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 06 - 23 - 35 - 36 - 37 - 59.

Quatro apostas foram feitas na Região Metropolitana do Recife (RMR), sendo duas em Jaboatão dos Guararapes, nas loterias Ping Pongue e Rainha da Sorte; uma em Paulista, na P&B Loterias; e uma em Recife, na Ki Bolão Loterias LTDA.

As outras duas apostas foram feitas em Arcoverde, no Sertão, e em Ribeirão, na Zona da Mata. As duas apostas foram feitas em canais eletrônicos.

Todas as apostas vencedoras da quina do Estado foram apostas simples, ou seja com o preenchimento de seis números.

Veja também

Tecnologia Inteligência artificial: Musk adverte que a IA é "uma das maiores ameaças" à Humanidade