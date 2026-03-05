A- A+

ATIVIDADES Seis das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até janeiro, aponta IBGE Houve demissões na construção, alojamento e alimentação, indústria e serviços domésticos

Seis das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em janeiro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em outubro para o trimestre encerrado em janeiro, houve redução na ocupação na indústria (-305 mil), alojamento e alimentação (-58 mil), agricultura (-152 mil), construção (-161 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-50 mil) e serviços domésticos (-39 mil).

Houve geração de postos de trabalho em informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (365 mil), outros serviços (185 mil), comércio (238 mil) e transporte (64 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (1,125 milhão de trabalhadores a mais), comércio (94 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (561 mil), transporte (205 mil), outros serviços (30 mil) e agricultura (138 mil).

Houve demissões na construção (-83 mil pessoas), alojamento e alimentação (-107 mil), indústria (-94 mil) e serviços domésticos (-243 mil).



