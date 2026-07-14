A- A+

negócios Selfit deve fechar o ano com até 300 operações no país Rede de academias, que faturou R$ 448 milhões em 2025, ganhou 40 novas operações no primeiro semestre deste ano

A rede de academias Selfit, que conta com 210 unidades no Brasil hoje, deve fechar o ano com pelo menos mais 90 operações. A projeção é do fundador e hoje membro do conselho e segundo maior acionista da rede, Leonardo Pereira.

Com essa projeção de crescimento, a expectativa é que o faturamento seja cerca de 40% maior do que o de 2025, quando a rede fechou o ano com R$ 448 milhões, representando um crescimento de 36% em relação aos R$ 330 milhões registrados em 2024.

A marca, focada no conceito low cost, high value (baixo custo com alto valor agregado), nasceu no Nordeste (com a primeira unidade inaugurada em Salvador) e se consolidou como a segunda maior rede do setor fitness no país.

Após conduzir a expansão da empresa, Leonardo deixou a presidência operacional, assumindo a presidência do Conselho de Administração da rede por um período. Atualmente, ele atua como sócio/conselheiro da marca.

“Do início do ano até aqui, abrimos cerca de 40 operações. Continuamos abrindo uma média de uma unidade a cada três dias, um ritmo de crescimento que continua”, revelou o empresário.

Para ele, há hoje um vento muito favorável, um vento de popa para o setor fitness no Brasil, quando se leva em conta um fator muito particular, que é o comportamento microeconômico dos consumidores desse tipo de serviço.

“Eles estão mais interessados em fazer atividade física. No passado, academia de ginástica era considerado um bem supérfluo, um serviço discricionário: apertou a renda real, deixava-se de lado. Isso não acontece mais da mesma forma”, explicou. Quanto ao mercado nos próximos 12 a 18 meses, a visão de Pereira é ainda mais otimista.

“Nossa estratégia de crescimento é muito clara. Acreditamos em um ponto de inflexão, que é a redução dos preços das canetas emagrecedoras de forma geral, que chegará a menos de R$ 100. Li um estudo recente que mostra que, pela perspectiva de preço de produto, uma caneta emagrecedora com 15ml de um príncipio ativo GLP-1, por exemplo, deve atingir, entre 12 e 18 meses, algo em torno de R$ 80. Isso vai gerar outro público interessado, um ponto de inflexão que consequentemente é mais um boom para as academias de ginástica”, relatou ele.

Para Leonardo Pereira, a queda nos preços das canetas emagrecedoras tem uma relação direta com o mercado de academias: quanto mais as pessoas perdem peso, mais praticam atividade física, diferentemente do que se acreditava no passado. Acrescenta que antes da pandemia de covid-19, em 2020, 4% da população brasileira praticava atividade física e que esse percentual hoje se aproxima de 8%.

“Comparado com os EUA, que hoje é de 26%, a gente ainda está em um caminho de crescimento, mas certamente existe uma avenida endereçável enorme para o setor. Não só o fitness, mas tudo aquilo que envolve o bem-estar, a longevidade e a imortalidade, que hoje é a maior busca do homem”, detalhou.

O Brasil conta hoje, segundo o empresário, com cerca de 72 mil academias e esse número deve dobrar dentro dos próximos dez anos. A Selfit, que foi fundada em 2012, está presente em quase todo o país. Não há operação ainda em Rondônia, no Acre, em Brasília e no Paraná. A maior unidade da rede fica em Piedade, no Grande Recife, com mais de 5 mil alunos. Em Pernambuco, são 50 unidades.

Endeavor

Leonardo que é pernambucano, mas mora em Santa Catarina, está no Recife para tratar de novos negócios relacionados a abertura de uma rede de clínicas para crianças neurodivergentes. Ele é Empreendedor Endeavor (fundador de empresa de alto impacto selecionado pela Endeavor, rede global sem fins lucrativos e presente em mais de 45 países de apoio a negócios em expansão (scale-ups).

Como Empreendedor Endeavor, recebe mentoria vitalícia e conexões para escalar seus negócios e inspirar a próxima geração. Já mentoreou empresas como Insider e Petz e recebeu mentoria de outras.

Como empresário, identificou que os erros e acertos eram possíveis de ser replicados para outros negócios e, com sócios, criou a We Scale, escaladora e incubadora de negócios e marcas com sede em Balneário Camboriú (SC), em 2020, que atua de forma especializada no modelo de franquias e na aceleração do crescimento de empresas com alto potencial de mercado

“Temos diversas marcas, umas com algum nível de sinergia e outras absolutamente apartadas. Temos uma construtora, por exemplo, a NF Empreendimentos. Mas também temos a In Pot, rede de comida fresca, que vem crescendo, está conosco há menos de um ano e já triplicou de tamanho; temos a Eletrovias, rede voltada a eletroveiculação”, listou ele.

Veja também