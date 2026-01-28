A- A+

Taxa Selic a 15%: Brasil supera países da América Latina e fica em 2º em ranking global de juros rea País só é superado pela Rússia, com taxa de juros real de 9,88%

Com a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% pelo Banco Central, o Brasil manteve a segunda posição do ranking mundial de juros reais, com taxa de 9,23%, mesma colocação verificada em dezembero de 2025. O Brasil só é superado pela Rússia, que tem juros reais de 9,88% e ocupou a primeira colocação no ranking. O levantamento é feito pelo site MoneYou e Lev Intelligence.

O Brasil ficou à frente de outros países da América Latina. Na terceira posição, aparece a Argentina, com juros reais de 7,63%. O México ficou na quinta colocação com taxa de juros reais de 5,39%, enquanto a Colômbia ocupou a sétima posição com juros reais de 4,22%.

Entre o grupo dos Brics, bloco de economias emergentes, o Brasil só ficou atrás da Rúsussia. A África do Sul ficou na sexta colocação xom juros reais de 4,64%, enquanto a Índia apareceu na décima posição com juros reais de 3,06%.

O levantamento analisa a taxa de juros em 40 países. No Brasil, a manutenção da Selic em patamar de 15% é atribuída ao cenário ainda de incertezas em relação ao comportamento da inflação (o IPCA, inflação oficial, está acumulado em 4,26% nos últimos 12 meses). O IPCA ficou abaixo do teto da meta de 4,5%, mas acima do centro da meta de 3%.

A questão fiscal e aguerra de tarifas iniciada pelo governo de Donald Trump também amplia o cenário de incertezas locais e internacionais.

"Ainda que a inflação tenha demonstrado alívio em diversos itens, com queda do dólar, o cenário para decisões de política monetária ainda permanece incerto", diz o economista Jason Vieira, responsável pelo ranking.

O cálculo da taxa de juros real é uma combinação de inflação projetada para os próximos 12 meses, com base no relatório Focus, do Banco Central, e a taxa de juros DI a mercado dos próximos 12 meses.

A projeção do economista previa 80% de chances de manutenção da Selic, 10% de corte de 0,25 pontos percenrtuais e 10% de corte de 0,50 pontos percentuais.

Veja os dez países com maior taxa de juros real

Rússia: 9,88% Brasil: 9,23% Argentina: 7,63% Turquia: 6,45% México: 5,39% África do Sul: 4,64% Colômbia: 4,22% Filipinas: 3,41% Indonésia: 3,31% Índia: 3,06%

Fonte: MoneYou Lev Intelligence

Veja também