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SELIC Selic deve seguir elevada no segundo semestre e manter renda fixa em destaque Especialistas avaliam que cortes nos juros tendem a ser graduais diante das pressões inflacionárias e das incertezas no cenário internacional

A trajetória da Taxa Selic no segundo semestre de 2026 deve continuar influenciando as decisões dos investidores brasileiros. Apesar de o Banco Central ter iniciado um ciclo de flexibilização monetária, com dois cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), a expectativa do mercado é de reduções moderadas nos próximos meses.

A cautela é sustentada por fatores como as tensões geopolíticas no Oriente Médio, os impactos do aumento do preço do petróleo sobre a inflação e a resiliência do mercado de trabalho brasileiro. Nesse contexto, analistas projetam que a taxa básica de juros encerre o ano entre 14% e 14,5%, permanecendo em um patamar considerado elevado.

Para Sérgio Guedes, CEO da SIR Investimentos, o cenário ainda favorece aplicações de renda fixa. Segundo ele, ativos pós-fixados atrelados ao CDI, como CDBs, LCIs, LCAs e fundos de crédito privado, seguem entre as opções mais atrativas para investidores que buscam rentabilidade com menor exposição ao risco.

“Mesmo com o início do ciclo de queda da Selic, o mercado revisou parte das expectativas e trabalha com a possibilidade de juros elevados ao longo de todo o segundo semestre. Isso mantém a renda fixa bastante competitiva”, afirma.

Os investimentos atrelados ao CDI costumam acompanhar de perto a Taxa Selic. Por isso, em períodos de juros altos, oferecem retornos mais expressivos, tornando-se uma alternativa procurada por investidores que priorizam segurança e liquidez.

Além dos ativos pós-fixados, os títulos indexados à inflação também continuam no radar dos especialistas. Produtos como o Tesouro IPCA+ são apontados como alternativas para quem busca preservar o poder de compra e garantir ganhos reais no longo prazo.

Embora a renda fixa siga favorecida, Sérgio Guedes destaca que o ambiente atual também abre espaço para oportunidades na renda variável. Empresas exportadoras, instituições financeiras e companhias com forte geração de caixa tendem a apresentar maior resiliência em cenários de juros elevados.

“A manutenção da Selic em níveis altos prolonga um ambiente favorável para a renda fixa, mas não elimina oportunidades pontuais na bolsa para investidores com visão de longo prazo e uma carteira diversificada”, observa.

Segundo o especialista, a estratégia mais adequada continua sendo a diversificação dos investimentos, respeitando os objetivos e o perfil de risco de cada investidor. “Independentemente do cenário de juros, é importante construir uma carteira equilibrada e alinhada aos objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo”, conclui.

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