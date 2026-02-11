A- A+

COPOM Selic está pronta para cair de forma sustentável, afirma presidente do BNDES

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, defendeu a queda dos juros como forma de destravar investimentos em infraestrutura. A fala ocorreu na cerimônia de lançamento do Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos realizado nesta quarta-feira, 11, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"A taxa Selic tem dificultado o investimento e penalizado empresas brasileiras. Por isso, os juros estão prontos para cair de forma sustentável e espero que acelerada para destravarmos investimentos no Brasil", afirmou Mercadante.

O presidente do BNDES disse que pela percepção, inclusive do próprio Copom, as taxas de juros devem entrar em trajetória de queda.

Após listar investimentos do atual governo em diferentes segmentos de infraestrutura, apesar dos juros elevados, Mercadante finalizou o discurso com um aceno ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O petista também estava presente no evento, mas não discursou.

"Tem gente que acha que Brasil precisa de CEO, mas precisa de estadista. O Brasil precisa do Lula, como a África do Sul precisava do Mandela e a Índia, do Gandhi", afirmou Mercadante.

