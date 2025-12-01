A- A+

relatório focus Selic no fim de 2025 continua em 15%, projeta Focus; para 2026, segue em 12% A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 42ª semana seguida

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,00% pela 23ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, em 5 de novembro.

Na ata, o colegiado afirmou que sua avaliação atual é de que "a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta".

Voltou a repetir, porém, que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. "(O Copom) não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse.

Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também seguiu em 15,00%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,00%. Há um mês, era de 12,25%. Considerando só as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana seguiu em 12,00%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 42ª semana seguida. Já a mediana para a Selic no fim de 2028 caiu de 9,75% para 9,50%, segunda queda consecutiva depois de 47 semanas de estabilidade.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também