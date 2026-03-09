Selic no fim de 2026 passa de 12,00% para 12,13%, aponta Focus
A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50%, pela 56ª semana seguida
A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 subiu de 12,00% para 12,13%. Considerando só as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também aumentou de 12,00% para 12,13%.
A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50%, pela 56ª semana seguida. Considerando só as 38 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também permaneceu em 10,50%.
A mediana para a Selic no fim de 2028 seguiu 10,00%, pela 7ª semana consecutiva. Para 2029, a mediana permaneceu em 9,50%, pela 19ª leitura consecutiva.
Em janeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quinta vez seguida, mas indicou que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março.
"O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse a ata da decisão.