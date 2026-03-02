A- A+

Boletim Focus Selic no fim de 2026 passa de 12,13% para 12,00%, aponta Focus A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 55ª semana seguida

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 caiu de 12,13% para 12,00%. Considerando só as 41 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana permaneceu em 12,0%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 55ª semana seguida. Considerando só as 37 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também permaneceu em 10,50%.

A mediana para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10% pela sexta semana seguida. Para 2029, a mediana se manteve em 9,50% pela 18ª semana consecutiva.

Em janeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quinta vez seguida, mas indicou que deve começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março.

"O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse a ata da decisão.



